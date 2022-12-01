500 yıllık dükkanda işini sabırla yapıyor

Mardin’de 27 yıldır 500 yıllık dükkanda tespih yaparak geçimini sağlayan Vasfi Yüklü, "Benim için tespihin kendisi sabırdır, onu yapmak bir sanattır" dedi.

Mardin’de 500 yıllık tarihi dükkanda 27 yıldır tespih dizerek geçimini sağlayan Vasfi Yüklü, tespih dizme işini yaparken huzur bulduğunu ifade etti. Yıllardır

yaptığı mesleğinden sıkılmayan ve mesleğini bir sanat olarak gören Yüklü, dükkanının taştan olmasından ayrı bir huzur bulduğunu söyledi. Kehribar taşından tespih yaparken diğer taşlara göre ayrı bir huzur duyduğunu ve mesleğinin de dünyada sevildiğini belirten Yüklü, yaptığı tespihleri 50 ile 1000 lira arasında müşterilerine satıyor.

“Benim için tespihin kendisi sabırdır”

27 yıldır yaptığı işini sanat olarak gördüğünü belirten Vasfi Yüklü, “Önce elle başladım, sonra tornaya geçtim. Tespih yapıyorum, ip değiştiriyorum. Benim için tespihin kendisi sabırdır, onu yapmak bir sanattır. Kolay bir şey değil; tek tek taşları kesiyorsun, yapıyorsun ve ipe diziyorsun. Sanatımızı icra ettiğimiz zaman bir

mutluluk duyuyoruz. Dünyada sevilen bir sanattır. Özellikle bunların içerisinde kehribarı işlediğimiz zaman ayrı bir duygu yaşıyorum. Kokusu bile bir başka oluyor, huzur veriyor. Dükkanın 500 yıllık tarihi oluşu ve taştan oluşu ayrı bir huzur veriyor” şeklinde konuştu.