500 yıllık deveciler hanı otel oluyor

Tokat’ta bulunan 500 yıllık Deveciler Hanı, butik otele dönüştürülerek turizme kazandırılacak.

Anadolu’da İpek Yolu güzergahında bulunan kervansarayların şehir içi uygulamalarına örnek teşkil eden Tokat Deveciler Hanı farklı bir kimliğe bürünüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2009-2012 yılında restorasyonu tamamlanan han bir dönem Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından konservatuar olarak kullanılmıştı. Geçtiğimiz yıl Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından devralınan han, ihaleye çıkartıldı. İhale kapsamında bir firmaya tahsis edilen han otele dönüştürülecek. 16’ncı yüzyılda yolcuların kaldığı, yük taşıyan hayvanların dinlendiği han artık yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek. 15-16. yüzyıllarda yapılan iki katlı handa 55 oda yer alıyor. Hanın doğu yönünde iki büyük tonozla örtülü develik kısmı bulunuyor.

Develik bölümü konferans salonu olarak kullanılacak

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Deveciler hanının 1 yıl içerisinde otel olarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Hanın develik bölümünün konferans salonu olacağını ifade eden Kılınç, diğer bölümlere de yapılan çalışmalarla fonksiyon kazandırılacağını söyledi.

Butik otel olarak hizmet vermeye başlayan Yazmacılar hanı gibi Deveciler hanında şehrin turizmine katkı sağlayacağını belirten Kılınç, “Deveciler hanı şehrimizin tanıtımına, turizmine otel olarak katkı sağlayacak. Tarihi sokakta bulunan handa kalmaya gelecek olanlar buradaki vakıf enselerini görme imkanı bulacak” şeklinde konuştu.