500 yıllık caminin yıpranan minaresi korkutuyor

MANİSA (İHA) – Manisa’da 1549 yılında yaptırılan İbrahim Çelebi Camii’nin minaresinin şerefesi ve külahının bakımsızlıktan dolayı aşırı yıpranması mahalleyi korkutuyor.

Minarenin külahının sonra rüzgarlarda yan yattığını belirten mahalle sakinleri, külahın cami bahçesinde vakit geçiren çocuklarının üzerine düşmesinden endişe ettiklerini ifade ettiler.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde mimarisiyle dikkat çeken İbrahim Çelebi Camii, adeta yıllara meydan okuyor. Yaklaşık 500 yıllık cami son zamanlarda rutubet sorununa yenik düşmeye başladı. Her yağmurda çatıdan akan yağmur suları sonrası duvarlarında başlayan rutubet nedeniyle sıva dökülmeleri yaşanan cami, tadilata ihtiyaç duyuyor. 1549 yılında yaptırılan İbrahim Çelebi Camii’nin minaresinin külahı da geçtiğimiz yıllarda meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle yerinden oynarken, neredeyse devrilmek üzere olan külah tehlike saçıyor. Caminin ahşap minberi ve duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başlarken, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne seslenen cemaat ve mahalleli, caminin bakıma alınmasını istedi. Cami cemaatinden Mehmet İçel, "Yağmur yağdığında caminin her tarafı akıyor. Döküntü içerisinde. İzmir’den yetkililer geldi ama devamı gelmedi. Caminin her tarafı akıyor. Boyattık ama olmuyor. Esaslı bir tadilat istiyor. Bizim getirdiğimiz ustalarla da olmaz. Yetkililerin tadilat yaptırması gerekiyor. Tadilat yaptırılırsa seviniriz” dedi.

Hüseyin Karatavuk ise “Camimiz biraz dökülüyor. Tamirat yapılsa burası Manisa’nın gözde camilerinden olur. Buranın cemaati de kalabalık. Lütfen buraya bir el atsınlar" diye konuştu.

Manisa’daki bütün camileri gezdiğini belirten İrfan Soytürk de İbrahim Çelebi Camii kadar bakıma ihtiyaç duyan başka bir cami olmadığını söyledi.