500 yılık konak beton binalar arasında kayboluyor

Mardin’de bulunan 500 yıllık olduğu düşünülen ve geçmişte köy ağalarına ait olduğu bilinen tarihi konak beton binalar arasında kayboluyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan tarihi konak beton binalar arsında kayboluyor. 500 yıllık olduğu düşünülen konağın dış cephesi geçtiğimiz yıllarda restore edilmişti ancak iç kısmına bir çalışma yapılmamıştı. 500 yıldır ayakta olduğu düşünülen tarihi konağı birçok köy ağası kullandı. Beton binalar arasında kaybolan konak şuan kaderine terk edilmiş durumda.

“Konak binaların arasında kayboluyor”

Teknolojinin ilerlemesiyle tarihi konağın binalar arasında kaybolduğunu belirten Gürsel Sadıkoğlu, “Bu konak ağaların konağıydı, yıllarca burada köy ağaları yaşadı. Bu konak yaklaşık olarak 500 yıllık vardır. Bütün akrabalar şehir dışında yaşadığı için bu halde bekliyor şuanda. Teknolojinin ilerlemesiyle bu konak binaların arasında kayboluyor. Mülk sahibi bakım yapamıyor, bakanda yok şuan durumu bundan ibaret. Bu konak Tarhan Telli isimli kişiye aittir. 3 yıl önce dış cephesi restore edildi sadece iç kısmı kaldı. Kimse giremesin diye içeriye girişleri kapattık” şeklinde konuştu.