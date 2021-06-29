50 yıllık marangoz ustası Mehmet dede, aşkla yaptığı işten hiç şikayet almadı

Batman’ın Sason ilçesinde başladığı marangoz ustalığını Muş’ta sürdüren 70 yaşındaki Mehmet Nuri Erten, 50 yıldır aşkla ürettiği ürünlerden bugüne kadar hiç şikayet almadı.

Merkeze bağlı 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Nuri Erten, çobanlık yaptığı sırada merak duyduğu ahşap işini ustalığa dönüştürdü. Ahırda hobi olarak başladığı marangozluk işini 50 yıldan beri aşkla sürdüren Erten, iki oğlu ve bir yeğenini de ahşap işleme sanatıyla tanıştırdı. İşe başladığı günden bu yana hiçbir üründen şikayet almayan Mehmet dede, işini ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyor. Evinin bahçesinde kurduğu atölyede beşik, sandık, sandalye, masa, baston, kürsü ve kaşık çeşitleri üreten Mehmet Nuri Erten’in ürünlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Bu işi severek yapıyorum”

20 yaşında marangozluk işine Batman’ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyünde başladığını ifade eden Mehmet Nuri Erten, o zamanlarda dükkanı olmadığı için işini ahırda yaptığını söyledi. Hayatını marangozlukla kazandığını anlatan Erten, “Ekmeğimi bu iş sayesinde kazanıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Severek yapılmazsa bu iş yapılmaz. Bu yaşa kadar çalışıyorum. Elhamdülillah halende sağlığım, sıhhatim yerinde. Sipariş geldikten sonra her türlü ahşap malzemeyi üretebiliyorum. Bu işe başladım başlayalı ustayım. Bugüne kadar hiçbir şikayet almadım. Bazen gece yatarken yarın ne iş yapacağımı düşünüyorum. Kafamda tasarladığım tasarımları hayata geçiriyorum. Burada beşik, masa, gelin sandığı, çekyat, sandalye ve birçok ahşap ürün yapıyorum. Bu ürünleri gürgen, çınar ve ceviz ağacından yapıyorum. Ürünler 2-3 aşamadan geçiyor” dedi.

“50 yıldır hiç şikayet almadım”

Ürettiği ürünlere ilginin iyi olduğunu belirten Erten, “Namerde muhtaç olmayalım yeterli. Fazla zengin olmak istemiyorum. Burada 2 çocuğumu ve bir de yeğenimi çırak olarak yetiştirdim. Onlar şimdi usta. Ben yine kendi işime devam ediyorum. Onların işi ayrı, benim işim ayrı. Artık çırak tutmuyorum çünkü bazen işi bozuyorlar ve onun için çırağa ilgi göstermiyorum. 50 yıldır şimdiye kadar yaptığım ürünlerden hiç şikayet almadım” diye konuştu.