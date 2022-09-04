50 kiloluk üzüm yüklü kelterlerle kıyasıya yarış

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu sene 4’üncüsü düzenlenen Üzüm Festivalinde yapılan kelter yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yarışmacı kelterleri düşürürken kimleri de yükünü hafifletmek için üzümleri izleyicilere dağıttı. Yarışın şampiyonu se geçen sene olduğu gibi Gökhan Dinç isimli genç oldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramında başlayan ve 5 Eylül Alaşehir’in kurtuluşuna kadar devam edecek olan Alaşehir 4. Üzüm Festivalinde 26 kişi 50 kiloluk üzüm kelterleriyle 500 metrelik mesafeyi en hızlı koşabilmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da yarışmacılara başarılar diledi. Kimi yarışmacılar kelterleri bitişe kadar taşıyamazken kimileri de bitiş çizgisiyle kendini yere bıraktı. Bir yarışmacı ise ağır gelen kelterlerdeki üzümleri vatandaşlara dağıtırken, bir taraftan da kelter içindeki üzümleri yiyerek yarışmayı tamamladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4’üncüsü düzenlenen Alaşehir Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde yarışmaya katılanlar, “Kelter” adı verilen her biri 25 kilo olan toplam 50 kilogramlık üzüm sepetlerini en hızlı çeken unvanını alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştiği Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir yandan hasat devam ederken, diğer yandan üreticiler günün yorgunluğunu ve stresini, Alaşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen 4. Üzüm Festivalinde attı.

Alaşehir sokakları renklendi

Sevgi Yolunda gerçekleştirilen ve “Kelter” adı verilen her biri 25 kiloluk 2 üzüm sepetini en hızlı çeken unvanını alabilmek için kıyasıya yarışan 26 kişiye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Yarışmada bazı katılımcılar ağırlığa dayanamayarak kelterleri düşürdü, kimi yarışmacılar ise parkuru yürüyerek tamamladı.

Yarışmanın galibi ise 1 dakika 21 saniyelik derecesiyle Gökhan Dinç olurken yarım altının da sahibi oldu. Yarışmada ikinciliği ve çeyrek altının sahibi 1 dakika 32 saniye ile Uğur Eriş olurken, yarışmanın üçüncüsü ve gram altının sahibi 1 dakika 35 saniyelik derecesiyle Mustafa Çetin oldu.

"Kimse kusura bakmasın üzümün başkenti Alaşehir"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Manisa’nın en güzel ilçelerinden biri olan Alaşehir ilçesinin meydanındayız. Bağ sezonu başladı ve hasat döneminde kelter çekme yarışmasıyla festivalimize devam ediyoruz. Alaşehir üzümün başkenti. Diğer arkadaşlarımız kusura bakmasın ancak kendilerine bu sıfatı kullananlar ancak Alaşehir’in yanında il veya ilçe olurlar. Biz 80 bin ton kuru üzüm üretiyoruz ayrıca gümrüğümüz var ve 10 bin tır yaş üzüm ihraç ediyoruz. Bu gümrükten üzümlerimiz Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun birçok noktasına ulaşıyor. Bugün de bu gençler bizim bağ arasından kelter dediğimiz üzüm sepetlerini Pazar Camiinden meydana kadar taşıyarak dereceyle bitirmiş gençlerimiz. Zaten bu işi 12 yaşından beri uzun yıllardır yapıyorlar. Başarılı oldular. Kendilerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Burada katılımda bir sınırlama yok. Diğer il ve ilçelerden de üzümcülerimiz gelir bu yarışmaya katılım olursa çok memnun oluruz. Onları da burada görmekten mutlu oluruz.” dedi.

Yarışmanın geçen sene olduğu gibi bu yıl da birincisi olan Gökhan Dinç, “Bu sene de şampiyon oldum. Çok yorgunum çok da mutluyum. Ayaklarımdan birini hissetmiyorum. Güç ve hız yarışta çok önemli.” diye konuştu.