5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin tanıtımı

Kızılay tarafından düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin lansmanı yapıldı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, festivalin bu yıl usta isim Neşet Ertaş anısına düzenleneceğini söyledi.

22 - 25 Aralık’ta başlayacak olan 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Festivali’nin tanıtımı Sepetçi Kasrı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, fotoğrafçı - senarist Ebru Ceylan, yönetmen Faysal Soysal, festival genel sanat yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, yöneticiler, yönetmenler ve kısa film severleri katıldı.

‘Dostluk’ kavramı sinemayla vurgulanacak

‘Dostluk’ kavramının sinema yoluyla insanlara aktarmanın hedeflendiği festivale 58 ülkeden 522 film başvurusu gerçekleştirildi. Festivalin geçmiş yıllarda Anadolu’nun dostluğunu eserlerine aktaran ozanlardan Aşık Veysel, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli’nin anısına yapıldığı bu yıl da Neşet Ertaş anısına yapılacağı öğrenildi.

“Neşet Ertaş, içimizden birisiydi”

Festivalin bu yıl Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın anısına düzenleneceğini söyleyen Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bu sene Neşet Ertaş anısına yapılıyor. Bozkırımızın yanık sesi, Bektaşi - garip, Abdal Kültürünün kıymetli Ozanı. Onunla birlikte sınırlandı o kadim Abdal Geleneği ama ‘O gönül’ dediğiyle çok iyi anlattı dünyaya. Neşet Ertaş, mütevazıydı, mütevazi olarak kalmaya çalıştı ömrünün sonuna kadar. Neşet Ertaş, içimizden birisiydi. Bizi anlatan bir insandı. Allah rahmet eylesin. Film festivalini bu yıl onun anısına gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Dünyanın 58 ülkesinden 522 film başvurusu aldık”

Festivalle ilgili bilgi veren yönetmen Faysal Soysal, “Festivalimizin lansmanını yaptık. 22 - 25 Aralık tarihlerinde 5.’incisini düzenleyeceğiz. Başvurularımız sona erdi. Dünyanın 58 ülkesinden 522 film başvurusu aldık. Bu filmleri 4 ana kategoride değerlendireceğiz. Ana yarışma bölümü, 40 yıllık hatır bölümü, panorama bölümü ve insani bakış bölümü olarak sınıflandıracağız. Bir de özel seçkilerimiz olacak. Burada çeşitli ödüller olacak. 4 ödülümüz olacak. İnsani bakış belgesel yarışmasında özel ödülümüz olacak. Kızılay’ın özel ödülü olacak. 40 yıllık hatır bölümü bu yıl Neşet Ertaş Dostluk ödülü için yarışacak” şeklinde konuştu.