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5. Ulusal Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) arasında imzalanan protokol çerçevesinde her yıl düzenlenen 5. Ulusal Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Kültür Sanat 31.03.2022, 16:49
5. Ulusal Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) arasında imzalanan protokol çerçevesinde her yıl düzenlenen 5. Ulusal Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

HAK-İŞ ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde her yıl düzenlenen ‘Ulusal Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması’nın 5’inci ödül töreni, HAK-İŞ Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yılki teması Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) C190 ‘Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’ dikkate alınarak ‘Kadın Emeği ve Çalışma Barışı’ olarak belirlenen yarışma, Türkiye ve KKTC’de lisans ve lisansüstü eğitim gören üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ödül törenine HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Tekin, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fulya Bayraktar katıldı.

“Gençlik nezdinde 5’incisini gerçekleştirmenin gurunu yaşıyoruz”

Törende konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, proje yarışmasının 5’incisinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Ulusal düzeyde gençlik nezdinde 5’incisini gerçekleştirmenin gurunu yaşıyoruz. Projemize katılan projelerin sayısının her seferinde arttığını görüyorum. Bir işçi örgütüyle bir üniversitenin birlikte başlatmış olduğu bu çalışmaları ben çok önemsiyorum. Uzun yıllar sendikada özellikle işçi sendikaları, dünya sendikal hareketinin de ana gövdesini oluşturan, işçi hareketi ve onun örgütleriyle ülkemizdeki akademi arasındaki ilişkilerin kopukluğu bizi gerçekten bu alanda yeni şeyler yapmaya, yeni adımlar atmaya, bu alandaki açığı kapatmaya teşvik etti ve zorunlu kıldı” ifadelerini kullandı.

“Bu proje de Hacı Bayram Veli Üniversitesi’yle yaptığımız en güzel projelerden bir tanesi”

Hem üniversitedeki gençlerle hem üniversitelerin yönetimleriyle hem de akademik kadrolarıyla birlikte çalışma iradelerini her seferinde ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Arslan, “Bütün alanlarda başarılı olduğumuz söylenemez. Bütün alanlarda iş birliğini geliştirdiğimizi söyleyemeyiz. Ama pek çok üniversiteyle, gerek özel bazı üniversiteler, hatta yurt dışındaki bir kısım üniversiteler gerekse ülkemizdeki devlet üniversitelerinin pek çoğuyla bir şekilde iş birlikleri yapmaya çalışıyoruz. Bu proje de Hacı Bayram Veli Üniversitesi’yle yaptığımız en güzel projelerden bir tanesi” diye konuştu.

“Bütün bunları yapacak irademiz var”

Projeyi uluslararası alana taşıyabileceklerini söyleyen Arslan, “Ödülleri daha da artırarak teşvik edici olacağı anlamında onu da geliştirerek ve projenin her seferindeki temasını belki güncel konuları da içine alacak şekilde geliştirmek ve bunu güçlendirmemiz gerekecek. Bütün bunları yapacak irademiz var” değerlendirmesini yaptı.

Cansel Mağat birincilik ödülünü alırken, Özlem Şakar ikincicik, Semih Söğüt üçüncülük, Hatice Asel Tuncer ise mansiyon ödülü aldı. Birinci olan Cansel Mağat’a ayrıca HAK-İŞ tarafından 1 aylık staj imkanı sağlandı.

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