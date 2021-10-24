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5. Safran Festivali safran, lavanta ve ada çayı hasadı ile sona erdi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen ‘5. Safran Festivali’, safran, lavanta ve ada çayı hasadı ile sona erdi.

Kültür Sanat 24.10.2021, 15:56
5. Safran Festivali safran, lavanta ve ada çayı hasadı ile sona erdi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen ‘5. Safran Festivali’, safran, lavanta ve ada çayı hasadı ile sona erdi.

Safranbolu ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Safran Festivali kapsamında tıbbı aromatik bitkiler şehri gezisi düzenlendi. Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, il ve ilçe protokolü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Tıbbı Aromatik Bitkiler Şehri’nin gelecek yıllarda daha da canlanacağını söyledi.

Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Tıbbı Aromatik Bitkiler Şehri’nin oluşturulma süreci ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Konuşmanın ardından Vali Gürel ve beraberindeki heyet Tıbbı Aromatik Bitki Şehri’ni gezerek safran, lavanta, ada çayı hasadı yaptı. Etkinlik yapılan ikramlarla birlikte sona erdi.

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