5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl ziyaretçi rekoru kıran Kayseri Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 5.’si düzenlenen fuar, 6 günde 504 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kayseri Kitap Fuarı, yüz binlerce kitapseveri ağırlamaya devam ediyor. Her yıl ziyaretçi rekoru kırarak dikkatleri üzerine çeken Kayseri Kitap Fuarı’nın 5’incisi 14 Ekim’de kapılarını kitapseverlere açtı. Fuar ilk günden bu yana minikler ve gençler başta olmak üzere yediden yetmişe kitapseverlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. İlk 3 günde toplam 261 bin 325 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 4’üncü gün 66 bin 822, 5’inci gün 92 bin 110, 6’ncı gün ise 84 bin 329 olmak üzere 6 günde toplam 504 bin 586 kitap tutkununu misafir etti.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 3 milyonu aşkın kitap, 300’ün üzerinde yazar ve yayınevinin okurlar ile buluştuğu fuarda birbirinden ünlü isimler de hayranlarıyla bir araya geliyor. Fuarda Tufan Gündüz, Pelin Çift, Mehmet Ali Bulut, Ali Özkanlı, Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, Ziya Selçuk, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu, Sinan Akyüz, Serdar Tuncer, Saliha Erdim ve Alişan Kapaklıkaya ile Hayati İnanç okurlarıyla buluştu.

Fuar 23 Ekim Pazar gününe kadar yine ünlü yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek. 20 Ekim’de Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun, Hatice Kübra Tongar, 21 Ekim’de Nurullah Genç, Beyhan Budak, 21-22 Ekim’de Zekeriya Efiloğlu, 22 Ekim’de Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir ve 23 Ekim’de İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil ve Ahmet Turgut kitapseverlerle bir araya gelecek.

Fuarı ziyaret etmek isteyen kitap tutkunlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkânı sunuluyor. Her yıl bir önceki yıldan fazla ziyaretçi sayısına ulaşarak birincisi 582 bin, ikincisi 672 bin, üçüncüsü 798 bin kişi ve dördüncüsü 815 bin 110 ziyaretçi ile rekorlara imza atan Kayseri Kitap Fuarı’nda 5’incisinin yeni bir rekora ulaşması bekleniyor. Fuarda ayrıca Kayserili yazarlar da açılan stantlarda okuyucular ile buluşuyor.