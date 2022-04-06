5. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı

Eğitim-Bir-Sen tarafından 5’incisi düzenlenen ‘Eğitimden Bir Kare Fotoğraf’ adlı yarışmanın başvuruları başladı.

4 yıldır eğitimin önemine dikkat çekmek, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını gözler önüne sermek, eğitimcilerin çarpıcı hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kamuoyuna mal etmek amacıyla ‘Eğitimden Bir Kare Fotoğraf’ adlı fotoğraf yarışması düzenleniyor. 5’incisi düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf sanatçıları Tekin Ertuğ, İsmail Küçük, Mustafa Binol, Hakan Acar ve Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul’un yer alacağı yarışmada birinci olacak eser sahibine 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 3 bin lira ödül verilecek. Son katılım tarihi 3 Ekim olan yarışmada dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini tarihi daha sonra açıklanacak törenle alacak.