4K Olarak Yenilenen Efsane Film “Çağrı”nın Galası Atlas 1948’de yapıldı

2005 yılında kaybettiğimiz Suriye asıllı Amerikalı yönetmen Mustafa Akkad’ın filmi “The Message – Çağrı”, İslam tarihi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul ediliyor. Pamir Demirtaş’ın sahibi olduğu Pinema Filmcilik, 45 yıl sonra 4K olarak yenilenen filmi, Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla yeniden seyirci ile buluşturuyor.

Hz. Hamza rolündeki Anthony Quinn’in büyük performansıyla adından bahsettirdiği, Irini Papas, Michael Forest, Johnny Sekkka gibi döneminin başarılı oyuncularını buluşturan “Çağrı”, Hz. Muhammed’i göstermeden anlatmadaki başarısıyla sinema tarihi açısından da önemli bir yapım olarak gösteriliyor.

Mustafa Akkad’ın oğlu Malek Akkad ve Trancas International’ın iki yıla yakın süren çalışmalarıyla yenilenen efsane yapım için; kültür sanat hayatının Beyoğlu’ndaki kalbi Atlas 1948’de, Malek Akkad ve Pamir Demirtaş’ın davetiyle özel bir gala gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, sinema dünyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği galada konuşma yapan Malek Akkad, “Bu akşam burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Keşke babam da burada olsaydı. Babannem de Türk ve Türkiye benim için çok özel” dedi. Akkad, film öncesi davetlilere izletilen belgeselin de, babası Mustafa Akkad’ın Çağrı filmi çekimleri süresince yüzleştiği zorlukları anlayabilmek için önemli olduğunu aktardı.

İslam alemi için ayrı bir yeri olan film, 15 Nisan’dan itibaren sinemalarda.