48. Arhavi Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 48.’si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin 4. günü renkli görüntülere sahne oldu. Hamsili ekmek, Laz böreği, dibekle mısır ayıklama ve tahta araç yarışları nefes kesti.

Kentin coğrafi işaretli Laz böreği ve hamsili ekmek yapma yarışmaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kadınlar daha önceden hazırladıkları Laz böreği ve hamsili ekmeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Gün boyu devam eden yarışlarda aykırı hızarla odun kesme, dik hızlarla tahta biçme yarışmaları gerçekleştirildi. İlçenin kültürünü gelecek nesillere aktarılması amaçlı düzenlenen dibekle mısır ayıklama yarışması ise ilginç görüntüleri ortaya koydu.

Programın en ilginci gösterisi ise, tahta araba yarışları oldu. Özenle hazırlanan tahta arabalarla şehrin caddelerinde yarışan yarışmacılar birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Bazı sürücüler ise araçlarını kontrolünün kaybedince komik görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimize çocuklarımızı geçmişimizi anlatmak zorundayız. Onun için bu etkinlikler, onlar açısından da bizim açımızdan da çok önemli” dedi.