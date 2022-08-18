46 saat 23 dakikada dünyayı turladı, Guinness Dünya Rekoru kırdı

Dünyayı 46 saat 23 dakikada turlayarak Guinness Dünya Rekoru’nu kıran Türk gezgin Ümit Sabancı, yeni bir dünya rekoru için rotasını Çin’e çevirdi. Sabancı, Çin’de pandemi yasaklarının kalkmasıyla yüksek hızlı trenlerle 24 saat içinde 5 bin 500 kilometre yol yapmayı deneyecek.

2017 yılında 24 saatte 13 ülke gezerek Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdıran Ümit Sabancı, yeni bir rekora daha imza attı. Sabancı, tarifeli yolcu uçaklarıyla dünyayı 46 saat 23 dakikada turlayarak bunu en kısa sürede başaran isim oldu. Tarifeli havayolu uçuşlarıyla dünyanın en hızlı çevresini dolaşarak Guinness Dünya Rekoru’nu kıran Sabancı, rekor denemesine dikkatli hesaplamalar sonucunda tarifeli havayolları ile Los Angeles’ta yolculuğuna başlayarak, yine Los Angeles’ta son verdi.

Havalimanlarında uçuş ve bekleme süreleri dahil tüm anları önceden hesaplayan Ümit Sabancı, yaşadığı Londra’dan rekor uçuşun başlangıç noktası olarak seçtiği Los Angeles Havalimanı’na geçti. Toplam 3 etaptan oluşan uçuşun ilk ayağı, Los Angeles - Doha (Katar) arasında Qatar Airways ile gerçekleştirildi. Qatar Airways ile Doha - Brisbane (Avustralya) arasında ikinci ayak uçuşunu gerçekleştirdi. Quantas Airlines ile son etabı Brisbane - Los Angeles uçuşunu yaparak rekor uçuşunu tamamladı.

Çin’de yeni bir rekor denemesi

Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdıran Sabancı, Çin’de yeni bir rekor denemesi hedefliyor. Sabancı, "Çin’de pandemi yasaklarının kalkmasını bekliyorum. Burada bir rekor denemem daha olacak. Yüksek hızlı trenlerle 24 saat içinde 5 bin 500 kilometre yol yapmayı deneceğim" dedi.

"Seyahat sonunda pasaport kontrolünde ne yaptığımı izah etmem gerekti"

46 saat 23 dakikalık rekor denemsinde yaşadıklarını anlatan Sabancı, "Rekorun başlangıcında Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda seyahatimin nereye olacağını soran kadına, Los Angeles dediğimde birkaç dakika durumu izah etmek zorunda kaldım. En son bana ABD vizeniz var mı diye sormak durumunda dahi kaldılar. Seyahatimde uçaktaki kabin ekibi, pilotlar ve Doha’da beni bekleyen yönetim ekibi benimle çok ilgilendiler. Problemsiz bir şekilde transferim gerçekleşti. Seyahat sonunda Los Angeles’a geri geldiğimde uzun bir süre yine pasaport kontrolünde ne yaptığımı izah etmem gerekti. Daha sonra bana yöneltilen sorular rekor denemem ile ilgili merak içeren sorulara dönüştü. Tamamı oldukça keyifli, heyecanlı ve yorucu bir yolculuktu. Şimdi Guinness’e dünya rekorunun tescili için gerekli belgeleri ve kanıtları hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.