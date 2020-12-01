42 yıllık birikim ile nostaljiyi yaşatıyor

Adıyaman’da 42 yıldan beri plak, kaset, plak çalar ve kasetçalar biriktiren Kenan Sarıkaya, nostaljiyi yaşatıyor.

Geçmişten günümüze nostaljiyi yaşatan Kenan Sarıkaya, hobi olarak topladığı eski kaset, plak ve makara bantlara değer biçilemiyor. 1978 yılından 2000 yılına kadar sadece dinlediği plak ve kasetleri alan Sarıkaya, daha sonra bunu koleksiyona çevirdi. 2000 yılından itibaren eski taş plak, kaset, radyo, plak ve kasetçalar satın almaya başlayan Sarıkaya’nın 2 binin üzerinde plak, 2 binin üzerinde kaset, 100’ün üzerinde ise radyo, plak çalar ve kasetçaları bulunuyor. Kenan Sarıkaya’nın koleksiyonunda 60 yıllık plaklar var. Kenan Sarıkaya, bu değerli koleksiyonu evine sığmayınca tarihi Oturakçı Pazarında bir yer kiralayarak bazı eserleri burada sergilemeye başladı. İş yeri nostaljiyi yaşamak isteyen sanatçılar ve birçok vatandaşın uğrak yeri oldu. İş yerine gelen mahalli sanatçılar, amatör olarak doldurdukları kasetleri dinleyince duygulanıyor. Aşıklar, buraya gelip hem eski türküleri dinliyor hem de kendileri söylüyor.

Daha önce kaporta ustası olan Kenan Sarıkaya, şimdi yeni iş yerinde kaset ve plak topluyor. Kenan Sarıkaya, hobi olarak biriktirdiği eserlerin koleksiyon haline geldiğini belirterek, “Hobi olarak biriktirdim, eve sığmayınca buraya getirerek insanların hizmetine sunmak istedim. Halkımıza sergilemek istedim. Şu anda 2 binin üzerinde kaset, 2 binin üzerinde plak var. 1978 yılından beri biriktiriyorum. 2000 yılından sonra daha fazla ilgi duyup, daha fazla toplamaya başladım. Her gecen gün arşivim genişledi” dedi.

Kenan Sarıkaya’nın iş yerine sık gelen müşterilerden Ali Kızıl ise İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi sanatçıların eski kasetlerini alarak dinlediğini ve her türlü nostaljik eserin bulunduğunu söyledi.

Kenan Sarıkaya gibi kendisinin de evinde koleksiyonu olduğunu dile getiren Abdurrahman Canlı ise “Nostaljik eserleri ben de seviyorum. Evde ben de biriktiriyorum. Tüm kasetlerin hemen hemen serisi var. Bunun yanında Müslüm Gürses’in, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses’in tam serileri, daha önceki piyasaya çıkmayan kasetler, ev kasetleri, bunların hepsi var” diye konuştu.

Adıyaman’ın mahalli sanatçılarından Delal Metin (Metin Daşdelen), nostaljik eserlerin daha zevkli olduğunu dile getirerek, Adıyaman ve çevre illerdeki yöresel sanatçıları dinlediğini dile getirdi.