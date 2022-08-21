Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’na katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen 4. Van Denizi Bisiklet Festivali sona erdi. 3 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden 250’yi aşkın sporcunun katıldığı festivalde bisiklet tutkunları 7 günde 450 kilometre pedal çevirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Van Valiliği, Bitlis Belediyesi, Van Gölü’ne kıyısı bulunan ilçe belediyeler ile Vangölü Aktivistleri Derneği’nin katkılarıyla organize edilen festivale Almanya, İtalya ve İran’dan 250 kişi katıldı. Parkura başladıkları nokta olan Van Kalesi yanındaki Atatürk Parkı’nda tamamlayan bisiklet tutkunlarına burada yemek ikramı yapıldı. Burada planlanan konser ise Gaziantep ve Mardin’de yaşanan trafik kazaları nedeniyle iptal edildi.

Parkuru bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “Van Büyükşehir Belediyemizin himayesinde Bitlis Belediyesi ve Van Gölü kıyısında bulunan ilçe belediyelerinin katkılarıyla güzel bir organizasyon oldu. Ülkemizin birçok ilinden, Almanya, İtalya ve İran’da sporcular katıldı. Van Gölü’nün güzelliklerine dikkat çektik, farkındalığı artırmak için pedal çevirdik. Gölün serin sularında yüzdük. Bu eşsiz güzelliği hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Festivale Muğla’dan katıldığını belirten, Betül Yıldız ise Van Gölü’nün korunması gereken bir değer olduğunu belirterek, “Geçen sene düzenlenen festivalin güzel geçtiğini duyunca iki arkadaşımla birlikte bu yıl ki festivale katılma kararı aldık. Gerçekten güzel geçti. Van çok güzel, göle kıyısı bulunan ilçeler çok güzeldi. Çok iyi ağırlandık. Van’ı bu kadar güzel beklemiyordum. Göl gerçekten harika. Van’ı gezip görmek muhteşemdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.