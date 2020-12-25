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4. Murat’ın içtiği kahve tescillendi

Osmanlı sultanlarından 4. Murat’ın Bağdat seferi dönüşü uğradığı Gaziantep’teki Tahmis kahvesinde dinlenirken içtiği Menengiç Kahvesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca Gaziantep adına tescillendi.

Kültür Sanat 25.12.2020, 12:04
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4. Murat’ın içtiği kahve tescillendi

Osmanlı sultanlarından 4. Murat’ın Bağdat seferi dönüşü uğradığı Gaziantep’teki Tahmis kahvesinde dinlenirken içtiği Menengiç Kahvesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca Gaziantep adına tescillendi.

Kentin vazgeçilmez lezzetlerinden olan Menengiç Kahvesi, Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Yeni tescille beraber kentin coğrafi işaret sayısı 37’ye çıktı.

“4. Murat burada dinlenirken Menengiç Kahvesi içmiş”

Gaziantep 400 yıllık tarihi Tahmis Kahvesi İşletmecisi Selim Bağcı, “Bu kıraathane 1635 yılında yapılmış Türkiye’nin en eski kıraathanesidir. Tahmis, kahvenin dövüldüğü yer anlamına geliyor. Revayetlere göre 4. Murat Bağdat Seferi sırasında bu kıraathanede dinlenmiş ve Menengiç Kahvesi içmiştir. Bunun bizim içinde ayrı bir güzelliği var” dedi.

“Menengiç Kahvesi tamamen doğaldır”

Selim Bağcı, Menengiç Kahvesi’nin tamamen doğal olduğunu belirterek, “Menengiç Kahvesi tamamen doğaldır. İçinde kafein bulunmaz yabani fıstıktır. Menengiç Kahvesi’ni bakır cezvelerde yarım yağlı süt ile yapıyoruz. Kısık ateşte kaynatarak gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Menengiç Kahvesi özellikle Gaziantep’te olmazlar arasındadır. Sanayisi baklavası fıstığı kebabıyla meşhur olan Gaziantep şu an Menengiç Kahvesi’yle de ön planda bu konuda emeğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyoruz. 2017 yılından beri bu konuda çalışmaları sürüyordu. Bu turizm içinde çok önemlidir. Bunun meyvesini 1-2 yıl sonra daha iyi göreceğiz. Şu an pandemiden dolayı kahvehanemiz kapalı tabi biz kahvenin imalatını da yapıyoruz. yurt dışına ihraç ediyoruz” diye konuştu.
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