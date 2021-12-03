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4. Kayseri Kitap Fuarı, ’Sezai Karakoç’ anısına kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Kültür Sanat 03.12.2021, 16:42
4. Kayseri Kitap Fuarı, ’Sezai Karakoç’ anısına kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından olan, alanında örnek gösterilen ve merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına gerçekleşen 4. Kayseri Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kitap Fuarı’nın kapılarını dördüncü kez kitapseverlere açtı. Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen açılışa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile yüzlerce kitapsever katıldı. Açılışa, edebiyat ve sanat dünyasından Sevil Atasoy, Beyza Alkoç, Mehmet Emin Ay, Mehmet Ali Bulut, Ahmet Selçuk İlkan, Hayati İnanç, Nihat Bengisu, Mete Yarar, Abdurrahman Uzun ve Tarkan Köylü de katıldı. Programın açılışında konuşan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı şükranlarını sunarak, 3 milyon kitap, 314 yayınevini ve 300’ün üzerinde yazarları Kayseri’de kitapseverlerle buluşturduklarını, Türkiye Kitap Fuarları içerisinde 798 bin ziyaretçi rekorunu yeniden rekor kıracaklarını dile getirdi.

Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden olan Hayati İnanç ise, Kayseri’nin ticaret şehri olarak bilindiğini ancak ondan önce bir ilim şehri olduğunu söyleyerek, “Hz. Mevlana’nın yetişmesinde büyük emeği olan Seyit Burhanettin’in şehridir. Yaman Dede’nin şehridir. Son dönemde Ahmet Remzi Akyürek merhumun şehridir. Bu fuarın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Rahmetli Sezai Karakoç’un dünya sürgünü bitti. Kendisi de öyle istiyordu. İnşallah makamı âlîdir. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy ise bir üniversite hocası olarak her yaştan memleketin dört bir yanından öğrencileri olduğunu, hiçbir şeyin kitap fuarları için kendisini duygulandırmadığını belirtti ve kitap fuarlarına insanların kendileri istedikleri için gittiklerini dile getirdi. Atasoy, Kayseri’deki kitap fuarlarına daha önce de geldiğini ama bunun çok daha geniş olduğunu kaydederek Kayseri’ye ve ülkenin geleceğine faydalı olması temennisinde bulundu. Şair Ahmet Selçuk İlkan da insanı insan yapan merhamet, vicdan, aşk, sevgi saygı gibi değerler olduğunu ifade ederek, bunun kitaplarla sağlandığını, kitabın kalbe ışık verdiğini söyleyerek şiir okudu.

"Kayseri’nin okuyan ve öğrenen bir şehir olma yolunda çalışmalarımızı dayanışma içerisinde sürdürüyoruz"

Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Kayseri’nin sanayi ve ticaret merkezi olarak bilindiğini, bu yönüyle her zaman devletine, milletine, vatanına, bayrağına, inancına sahip çıkan bir şehir olarak övündüklerini ifade etti. Büyükkılıç, “Bunun yanında çok şükür hayırseverler şehri olarak bilinir. En önemlisi makarr-ı ulema olarak bilinir, makarr-ı evliya olarak bilinir. Davud El Kayseri’nin, Mimar Sinan’ın, Gevher Nesibe Sultan’ın, Mehmet Melikgazi hazretlerinin, Seyyid Burhaneddin hazretlerinin, Seyrani’nin, Hacı Hasan Efendi’nin, Ahmet İslamoğlu’nun şehri. Böyle güzellikleri, birbirinden değerli büyüklerimizi bağrında barındıran bir şehirde yaşamanın şükrünü yaşıyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin okuyan ve öğrenen bir şehir olma yolunda adeta sınavları birer birer başarıyla bitiren anlayış içerisinde bir şehir olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimizi turizmin, kültürün, eğitimin, sporun merkezi ve kütüphaneler şehri gibi anlayışlarla anılması için gece gündüz demeden 16 ilçe belediye başkanıyla el ele, gönül gönüle, değerli milletvekillerimiz ve bakanlarımızla dayanışma içerisinde sürdürüyoruz. Çok şükür bereketini yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin gönüllerinde taht kurmak yolunda, gönül belediyeciliğini hayata geçirmek yolunda Cumhurbaşkanımızın elinden genç ve öğrenci dostu bir şehir olarak ödül almış bir belediye olarak elbette bu konuda daha fazla çalışma yapmamız gerektiğinin farkındayız” şeklinde konuştu.

5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi ve 300 bin ortaöğretim öğrencisi olan bir şehirden bahseden Başkan Büyükkılıç, “İşte bu genç nüfusun özgüven içerisinde, daha donanımlı, daha eğitimli, geleceğe ümitle bakan ve geleceği inşallah Mevlâmızın hükmüyle şekillendirecek olan bir nesil yetiştirmek için çırpınıyoruz. İstiyoruz ki böyle kitap fuarları ile hem Anadolu’da kendisinden söz ettirsin, hem yazarlarımızla, şairlerimizle buluşsun, kendisinde özgüven oluşsun, okuyan ve okutan olan statüsünde yer alsın, sosyal statüsü değişsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Kayseri’ye gelen bütün misafirlere, düşünür, şair ve yazarlara ‘hoş geldiniz’ diyerek merhum Sezai Karakoç anısına düzenlenen kitap fuarında emeği geçenlere teşekkür etti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da fuarın şehrin edebiyat hayatında katkı sağlamasını temenni ederek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı protokol, kurdele kesimi ile açılan kitap fuarını ziyaret ederek, stantlarda hem yazar hem de okuyucular ile bir araya geldi.

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