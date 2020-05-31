Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı...
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
1 ayda 5 motosiklet çaldılar

4 bin yıllık "Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor

HARPUT'UN YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE TEDBİRLER KAPSAMINDA ZİYARETE AÇILMASININ PLANLANDIĞI ÖĞRENİLDİ.

4 bin yıllık "Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor

HARPUT'UN YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE TEDBİRLER KAPSAMINDA ZİYARETE AÇILMASININ PLANLANDIĞI ÖĞRENİLDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 11:40
0 Okunma
4 bin yıllık "Harput" ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ’ın simgesi, medeniyetler beşiği Harput Mahallesi’ne, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle konulan ziyaretçi kısıtlaması 65 gündür sürüyor. Camilerden 5 vakit ezan sesinin yükseldiği ancak tarihi mekanlar ile türbelerin öksüz kaldığı mahallenin yeni normalleşme sürecinde belirli tedbirler kapsamında ziyarete açılmasının planlandığı öğrenildi.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi Covid-19 salgınına karşı 28 Mart’ta valilik kararıyla ziyarete kısıtlandı. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan bahar ve yaz mevsiminde Elazığlıların dışında, yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tarihi mahalleye 65 gündür ziyaretçi alınmıyor.

Sadece 5 vakit ezan sesinin duyulduğu, ilk defa geçtiğimiz cuma günü namaz kılınmasına izin verilen tarihi mahallenin 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecinde tedbirlerin azaltılmasının planlandığı öğrenildi.

Piknik yapmak için gelenlere kısıtlamanın süreceği değerlendirilen tarihi mahallede, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek tarihi yerler ile türbelere ziyaretlerin açılması bekleniyor.

Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi’ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapının bulunduğu tarihi mahalle ise, ziyaretçi kısıtlaması süresince belediye tarafından yeni düzenlemeler ve estetik dokunuşlar yapılması dikkat çekti.

Tamamen yeşile bürünen tarihi mahallenin havadan çekilen son görüntüleri ise görsel güzelliği de gözler önüne serdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçmişten günümüze Ayasofya
Geçmişten günümüze Ayasofya
Rekor katılımın olduğu yarışmanın sonuçlarını genel başkan açıkladı
Rekor katılımın olduğu yarışmanın sonuçlarını genel başkan açıkladı
Kafkasya’dan Türkiye’ye uzanan bir Çerkes öyküsü
Kafkasya’dan Türkiye’ye uzanan bir Çerkes öyküsü
Priv Eroğlu: "Fotoğrafçılar kendini geliştirmeye açık olmalı"
Priv Eroğlu: "Fotoğrafçılar kendini geliştirmeye açık olmalı"
"İslam Kurtarıcıları" afişinin bulunduğu müze 1 Haziran’da açılıyor
"İslam Kurtarıcıları" afişinin bulunduğu müze 1 Haziran’da açılıyor
Kamera Karşısına Geçtikleri İlk Dizileri ile Son Dizileri Arasındaki Değişimleriyle Sizi Şaşırtacak 21 Ünlü
Kamera Karşısına Geçtikleri İlk Dizileri ile Son Dizileri Arasındaki Değişimleriyle Sizi Şaşırtacak 21 Ünlü
ALİ COŞKUN'DAN "İSTANBUL SEVGİSİ" ŞİİRİ
ALİ COŞKUN'DAN "İSTANBUL SEVGİSİ" ŞİİRİ
Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser
Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser
Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivalinde konuştu
Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivalinde konuştu
McDonalds’ı McDonald’s Yapan Adam!
McDonalds’ı McDonald’s Yapan Adam!
Pişirilen Besinlerin Yapısı Nasıl Değişir?
Pişirilen Besinlerin Yapısı Nasıl Değişir?
Kadınlar içe dönük erkekleri neden çekici bulur?
Kadınlar içe dönük erkekleri neden çekici bulur?
“Bir kapı kapanırsa, bir başka kapı açılır!”
“Bir kapı kapanırsa, bir başka kapı açılır!”
Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı
Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim