36 Osmanlı padişahının türbe mezarları nerede?
Tam 723 yıl tarih sahnesinde hüküm süren Osmanlı Devleti bu süre boyunca 36 padişahın sultanlığına vesile oldu. Peki kimi çok uzun kimi çok kısa süreler tahtta kalan Osmanlı padişahlarının türbeleri nerede hiç merak ettiniz mi? İşte Osmanlı padişahlarının mezar yerleri...
1. Osman Gazi (I. Osman):Bursa’da Tophane semtinde kendi adını taşıyan türbesinde yatıyor...
2- Orhan Gazi:Aynı yerde, babasının yanıbaşında kendine ait türbesinde ebediyeti uyuyor...
3- Sultan I.Murad (Hüdavendigar): Bursa, Çekirge’de kendine ait üstü açık türbesinde kıyameti bekliyor…
4- Sultan I. Bayezid (Yıldırım)): Bursa’da Bayezid Hân Türbesi’nde yatıyor...
5- Sultan I. Mehmed (Çelebi):Bursa Yeşil Türbe’de yatıyor...
6- Sultan II. Murad:Bursa,Muradiye semtinde yatıyor...
7- Sultan II.Mehmed (Fatih):Fatih’te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
8- Sultan II.Bayezid (Veli):Bayezıtta Bayezid Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
9- Sultan I.Selim (Yavuz): Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
10- Sultan I.Süleyman (Kanuni): Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
11- II. Selim (Sarı): Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.
12- Sultan III.Murad: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde yatıyor…
13- Sultan III.Mehmed: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
14- Sultan I.Ahmed:Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor...
15- Sultan I. Mustafa: Ayasofya Camii önündeki türbesinde yatıyor...
16- II. Osman (Genç): Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor…
17- Sultan IV. Murad:Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor…
18- Sultan İbrâhim: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde yatıyor…
19- Sultan IV.Mehmed (Avcı): Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde yatıyor…
20- Sultan II.Süleyman:Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi’nde yatıyor…
21- Sultan II.Ahmed:Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi’nde yatıyor…
22- Sultan II. Mustafa: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…
23- Sultan III.Ahmed: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…
24- Sultan I. Mahmud: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…
25- Sultan III.Osman: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…
26- Sultan III. Mustafa: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor…
27- I. Abdülhamid: Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor…
28- Sultan III. Selim: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor…
29- Sultan IV.Mustafa: Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor…
30- Sultan II.Mahmud: Çemberlitaş’taki kendi türbesinde yatıyor…
31- Sultan I.Abdülmecid: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor…
32- Sultan I.Abdülaziz: Çemberllitaş’taki Sultan II.Mahmud Türbesi’nde yatıyor…
33- Sultan V. Murad: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.
34- Sultan II. Abdülhamid Han: Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmud Türbesi’nde yatıyor…
35- Sultan Mehmed Reşad: Eyüp’te Sultan Reşad Türbesi’nde yatıyor…
36- Sultan Vahideddin: Şam’da Sultan Selim Camii kabristanında yatıyor…