36 Osmanlı padişahının hayatı Osmanlı Ocakları’nda anlatılacak

Osmanlı Ocakları Genel Merkez binasında 36 Osmanlı padişahının hayatı 36 farklı odada ayrı ayrı anlatılacak.

Osmanlı Ocakları’nın Ocak Partisi ile ortak yürüttüğü proje çerçevesinde Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde 36 odada 36 Osmanlı padişahının

hayatı ayrı ayrı anlatılacak. Halka açık bir şekilde 36 odada hayatları anlatılacak olan padişahların adı her bir odaya verilecek. Odalarda padişahlara ait izler ve bilgiler bulunacak. Osmanlı’nın tarihinin bilinmeyen yönlerinin işleneceği çalışma hakkında açıklamada bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları’nın Osmanlı ruhunu yaşatmaya çalıştığını söyledi. Canpolat, “Osmanlı ruhunu ve milli şuurumuzu yaşatmak amacıyla 36 odamızın her birini Osmanlı padişahlarımızın hayatını anlatacağı şekilde dekore edeceğiz. Projemizde her bir padişahımızın unutulmaya yüz tutan özelliği en ince detayına kadar yansıtılacak çünkü padişahlarımızın Osmanlı dönemindeki özelliklerini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz” dedi.

“Bunlar bizim atalarımız ve tarihimiz”

Padişahların her birinin kendine has özelliği olduğunu söyleyen Canpolat, padişahların yaşadığı tüm gelişmelere 36 ayrı odada yer vereceklerini belirtti. Çocukların tarihi öğrenerek büyümesi gerektiğini kaydeden Canpolat, “Özellikle gençlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel köklerinin nereye kadar gittiğini canlı bir şekilde görme imkanına kavuşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Yapmak istediğimiz şey tam olarak şu, merkezimize gelmiş olan herkes odalar içerisinde gezerek bilgilerini tazeleyebilme imkanına sahip olsunlar. Osmanlı padişahlarının hakkında gerçek bilgilerle fikir sahibi olsunlar. Osmanlı padişahlarımızın hayatları, Türkiye’miz için gurur kaynağıdır. Onların bize kazandırdıklarıyla biz bugün dimdik ayaktayız” ifadelerine yer verdi.

“Bu proje tarihe olan vefamızın bir gereğidir”

Osmanlı ve Türk tarihini bilmek isteyenler için projenin önemli olduğuna dikkati çeken Genel Başkan Canpolat, “Biz bu projeyi yaparak tarihe olan vefamızı da ödemenin derin sevincini incindeyiz. Osmanlı ve Türk tarihini bilmek isteyenler bu projeyi çok beğenecek. Tarihiyle ve kültürüyle barışık, gerçek ilgili farklı şeyler görmek isteyen herkes merkezimizi ziyaret edebilecek, çünkü odalarımız halka açık olacak. Bu projenin geçmişe, günümüzden daha objektif bir şekilde bakmaya zemin hazırlayacağına inanıyorum” dedi.

Canpolat, proje çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yer verileceğini açıkladı.