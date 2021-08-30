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330 yıllık su değirmeni adeta zamana direniyor

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi Gürleyik köyünde 330 yıldır ayakta olan su değirmeni zamana direniyor.

Kültür Sanat 30.08.2021, 12:31
330 yıllık su değirmeni adeta zamana direniyor

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi Gürleyik köyünde 330 yıldır ayakta olan su değirmeni zamana direniyor.

Eskişehir’in gözde mekanlarından olan Gürleyik Şelalesi üzerinde 330 yıldır ayakta kalan su değirmeni büyük ilgi görüyor. Üçüncü kuşak olarak 69 yıldır su değirmenini işleten Bahattin Coşkun tarihi varlıkların yok olmasına çok üzüldüğünü belitti. Babasından devraldığı değirmeni 69 yıldır işleten Coşkun, "Babam dedemden, ben de babamdan devraldığım su değirmenini ayakta tutmaya çalışıyorum. Ermenilerin yaptığı bu değirmeni Abbazgil Abazoğlu satın almış, dedem de ondan almış. 1968 yılında yaşanan sel felaketi ile 3 değirmen yok oldu. Benim şuan çalıştırdığım değirmen ise felaketten etkilense de ayakta kaldı. Tarihi varlıklar bitti, bu değirmenin restore edilmesini istiyorum. Burada yapılan unlar daha sağlıklı oluyor" dedi.

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