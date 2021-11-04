banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
Yazık oldu Galatasaray!
Yazık oldu Galatasaray!
Nijer’de kasabaya silahlı saldırı: 60 ölü
Nijer’de kasabaya silahlı saldırı: 60 ölü
Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi
Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi

32. Ankara Film Festivali’nde “Onur Ödülleri” sahiplerini buldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivali’nin açılış töreninde “Onur Ödülleri” sahiplerini buldu.

Kültür Sanat 04.11.2021, 22:42
32. Ankara Film Festivali’nde “Onur Ödülleri” sahiplerini buldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivali’nin açılış töreninde “Onur Ödülleri” sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivali’nin açılış töreninde festivalin “Onur Ödülleri” sahiplerini buldu. Festivalin açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı. Ödül töreni öncesi kendisine plaket verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “2019 yılında göreve başladıktan sonra 3 yıldır festivale destek olmaya çalışıyoruz. Ankara halkına şu mesajı vermeye çalışıyorum. Artık sanata saygı duyan bir yönetim var. Sanat faaliyetlerini Ankara’nın her yanında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

32. Ankara Film Festivali “Kitle İletişim Ödülüne” ünlü yönetmen ve senarist Gani Müjde layık görüldü. Eşi Belma Canciğer tarafından ödülü takdim edilen Gani Müjde, “Öncelikle yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başta eşim olmak üzere. Eşim her zaman yanımda oldu. Bana mizahı tanıtan, birlikte kısa da olsa aynı dergide çalışma fırsatı veren Aziz Nesin’e de, sinemada Ertem Eğilmez, sinema okulundaki hocalarım Metin Erksan, Lütfü Akat ve adını sayamadığım tüm hocalarıma sizlerin önünde teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Sinema oyuncusu Perihan Savaş festivalin “Aziz Nesin Emek Ödülüne” layık görüldü. Ödülünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan alan Savaş, "Herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu gece benim için çok değerli. Eğer tiyatroyu da sayarsak 60 yıldır bu işin içerisindeyim. Şu an da 65 yaşındayım. Özellikle Aziz Nesin ödülü olunca benim için apayrı bir yeri var. Ben Ankara Film Festivalinde, 1992 yılında jüriydim. Ankara Film Festivali o günden beri gelişerek ve büyüyerek çok güzel bir yere geldi. Böyle bir ödülü Mansur Yavaş’tan almak ayrıca bir onur. Mansur Bey’e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

5-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin film gösterimleri Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda olacak. Festivalde film gösterimleri Covid-19 için gerekli tüm önlemler alınarak gerçekleşecek.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6