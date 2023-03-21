300 yıllık kitap nesilden nesile aktarılıyor

Türkiye’de son kalanlardan olduğu ve 300 yıl önce yazıldığı iddia edilen alternatif tıp kitabı nesilden nesile aktarılıyor.

Mardin’de bir aktara ait olan kitap içerisinde alternatif tıp hakkında bilgiler barındırıyor. İbn-i Baytar’ın alternatif tıp kitabının bir kopyası olduğu iddia edilen kitap aktarın ailesinde nesilden nesille aktarılıyor. 300 yıl gibi uzun bir geçmişe sahip olan kitabın Türkiye’de bulunan tek kopya olduğu iddia ediliyor. Reflü, mide asidinin düzenlenmesi, hemoroit gibi hastalıklara karşı iyi gelecek bitkileri ve onların nasıl hazırlanacağının bilgisini barındıran kitabın alternatif tıp alanında önemli bir yere sahip olduğu söyleniyor.

“300 yıllık bu kopya bir tek bende bulunuyor”

Remzi Yağmurcu 300 yıllık kitabın ailede sürekli olarak gelecek nesillere bırakıldığını belirterek “Doğuda İbn-i Sina varken batıda İbn-i Baytar vardı. Asıl ismi farklıdır ve en meşhur ismi İbn-i Baytar’dır. Endülüs Emevi Devleti dönemimde yaşamış birisidir. Bizim elimizde bulunan el yazması halindeki 300 yıllık kitap İbn-i Baytar’ın kitabının kopyasıdır. Asıl kitap yaklaşık olarak bin yıllıktır. Kitabın içerisinde alternatif tıbba ait olan birçok şey bulunuyor. Bütün hastalıkların isimleri ve onara karşı yapılması gerekenler mevcuttur. Her hastalık için şifa olan bitkiler tek tek yazılmıştır. Mide asidini düzenlemek, hemoroit gibi birçok hastalık için çözüm vardır. 300 yıllık bu kopya bir tek bende bulunuyor. Devlet kütüphanesinde bir kopyası bulunuyor olabilir bunu bilmiyorum. Alternatif tıbbın demirbaş kitaplarından birisidir bu kitap çünkü Endülüs Emevi devleti tıp alanında parlak bir dönem yaşamıştır ve bu kitap o dönemden kalmıştır. Bizde kitabı saklıyoruz, koruyoruz ve insanlara yardımcı olması için kullanıyoruz. Benim dedelerim Irak’tan buraya göç etmişti, onlarla beraber bu kitap da buraya kadar gelmiş. Onlar vefat ettiğinde bu kitap bizim ailemizde nesilden nesille aktarılmaya başlandı. Bende formülleri kendi çocuklarıma öğretip onlara aktaracağım” dedi.