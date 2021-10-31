30 yıllık ressam eserleriyle odasını sergi salonuna çevirdi

EDİRNE (İHA) – Edirne’de 30 yıl boyunca ressamlık yaparak odasını sergi salonuna çeviren Hasan Yel, 20 yıldır Osmanlı meyve sabunlarını tasarlayarak çizimlerini yapmaya devam ediyor.

Edirne’de resim öğretmeni Hasan Yel, ailesiyle birlikte yaşadığı evde yaptığı resimlerle odasını adeta sanat sergisine çevirdi. Yaklaşık 30 yıl önce babasının kendisine oyalanması için aldığı defterlere karalamalar yaparak sanata ilk adımını atan Yel, 20 yıl önce yapmaya başladığı, Osmanlı mirası olan mis kokulu meyve sabunlarını da üreterek odasını güzel kokularla doldurdu.

“Selimiye Camisini 1 haftada yaptım”

Öncelikle bu eserleri verebilmenin yetenek ve azim istediğini belirten Hasan Yel, “Selimiye Camisini çizmek benim bir haftamı aldı. İlk önce çizimini ve kompozisyon olarak yerleşmesini yaptım. Ardından yağlı boyalarla çalışmaya başladım. Zaten bir resim genellikle üç aşamadan oluşuyor. Sırasıyla ilk olarak kabataslak çalışıyoruz. Daha sonra boyalı çizimlerimiz kuruduktan sonra ayrıntılara giriyoruz. Son olarak da ince uçlu fırçalarla en ince ayrıntıları yapıyoruz. Çok zor resimlerin tamamlanması en az iki haftayı bulabilirken daha kolay resimler bir haftayı bulabiliyor. Dünyada cami mimarisinin zirvesi olan Selimiye Camisini 1 haftalık çalışma ile tamamladım” dedi.

“Osmanlı meyve sabunları için de festivaller yapılması lazım”

Edirne’de Osmanlı meyve sabunları için festivaller yapılması gerektiğini belirten Yel, “Hindistan cevizi, ananas ve incir gibi en ince ayrıntısına kadar el işçiliğiyle yaptığı Osmanlı meyve sabunlarını, Edirne’de sadece ben yapıyorum. Bu sabunlar bulunduğu ortama güzel koku verdiği için çok hoşuma gitti. Bütün dünyada doğal koku olarak satılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Osmanlı Devlet arşivlerinden bu sabunların tarifini Edirne İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne getiren ilk kişi ben oldum. Osmanlı meyve sabunlarında 20 yıl önce yaptığım elmada hiçbir bozulma meydana gelmedi” ifadelerini kullandı.