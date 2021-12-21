30 yıllık eserinin 11. baskısını yaptırmak için destek istedi

Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı, “Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi” adlı eserinin 11. baskısını yaptırmak için kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu.

İlk baskısı 1991 yılında Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan ve içinde sâdece 11 isme yer verilen, 344 sayfalık “Samsunlu Halk Şairleri” adlı eser, bugün büyük boyda 824 sayfalık bir ansiklopedi hâline geldi ve 11’nci baskıya ulaştı.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı/Âşık Derebahçeli tarafından kaleme alınan ve 30 yıllık bir sürede derlenip 11’nci baskıya hazır hâle getirilen “Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi” için kurum ve kuruluşlara bir teklifte bulundu.

Ali Kayıkçı, “Dijital iki örnek baskısı da gerçekleştirilmek ve yayınlayacak kişi veya kuruluş için baştan iki, sondan da üç sayfası ’Takdim’ ve ’Tanıtım/Reklâm’ için ayrılmak suretiyle hazırladığımız bu ansiklopedimizi, hiçbir telif hakkı ödemeden; isteyen alsın, yayınlasın” dedi.

“Prova baskısı da yapılmak, hatta kaliteli bir cilt ve baskı için İstanbul’dan, 250, 500 ve 1000 adet için fiyat alınmak suretiyle maliyeti dahi netleştirilen bu eserimiz için, başta kamu kuruluşları, belediyeler ve dernekler, hatta yayınevi gibi gönüllüleri hizmete dâvet ediyorum” diyen Ali Kayıkçı, “Ansiklopedimizin bu 11’nci baskısını 824 sayfa hâline getirdik ve içinde tam 455 şâir ve yazarımızın hayât hikâyesi yanında eserlerine de yer verdik, tanıtımını yaptık. İlk tipo baskıdaki 180 klişe resim yerine ansiklopedide bunun yedi katı miktarında toplam 1230 ofset resim kullandık, ayrıca kapak hariç iç sayfalarda da 32 sayfayı renkli yaptık” şeklinde konuştu.