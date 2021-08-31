30 Ağustos Zafer Bayramı, Kestel’de coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku eşliğinde kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99’uncu yıl dönümü, Kestel’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Kestel Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçe protokolü ve yaklaşık 2 bin Kestelli katıldı. Pazar alanında gerçekleşen etkinlikte, çocuklar için oyun parkurları kuruldu. Halk dansları ve marşlarla başlayan gecede ünlü şarkıcılar Burak Kartal ve Asena Bilge Atalay sahne aldı. Kartal’ın ve Atalay’ın seslendirdiği parçalarla doyasıya eğlenen Kestelliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlik, gece yarısına kadar devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’cu yıldönümünü büyük bir heyecan içerisinde kutladıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, etkinliğe katılan Kestellilere teşekkür etti.