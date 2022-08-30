30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Şile’de Koliva konseri ile taçlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Şile’de kortej ve konser programları ile coşkuyla kutlandı. Başkan İlhan Ocaklı’nın ve vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı kortejin ardından Şileliler, Koliva konseri ile 30 Ağustos coşkusunu yaşadı. Kortej ve düzenlenen konser havadan görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramını 100. Yıl dönümü Şile’de düzenlenen bir dizi etkinlik ile coşkuyla kutlandı. Ellerine Türk bayraklarını alan Şileli vatandaşların katılımıyla Şile caddelerinde kortej düzenlendi. Dev Türk bayrağının da caddelerde taşındığı ve bando takımının marşlar seslendirdiği kortej ile Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da korteje katılarak vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu.

Coşku, kortejin ardından Şile kent meydanında Koliva konseri ile devam etti. Koliva grubu, en sevilen şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı için seslendirdi.

Başkan İlhan Ocaklı, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü muhteşem bir coşkuyla hemşehrilerimizle kutluyoruz. Sabah başladığımız anma programları, muhteşem bir kortej ile ve kent meydanında verecek olduğumuz bir konser ile taçlandıracağız. Bu zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ile anıyoruz. İnşallah daha çok yüzlerce ve binlerce yılı birlikte coşkuyla kutlarız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarım” dedi.

Türk bayrağının caddelerde taşındığı kortej ve Koliva konseri havadan görüntülendi.

(CGK-