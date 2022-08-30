30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yılında Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü Türk Şehitliği’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Türk Şehitliği’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlandı. Törene Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk işadamları, müşavirler ve büyükelçilik personeli katıldı.

Tören, Türk Şehitliği Anıtı’na çelenk bırakıldıktan sonra iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Anı defterini imzaladıktan sonra bir konuşma yapan Büyükelçi Cahit Bağcı, ”Aziz şehitlerimiz, yüce Türk milletinin kahraman evlatları. Bir asır önce bugün, Türk milletinin vatanı için fedakarlıkla verdiği destansı mücadele sonucu kazandığı zaferin tarihe altın harflerle yazıldığı gündür. Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler gününde bir kez daha manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gurur ve heyecanlı yaşıyoruz. Can Azerbaycan’ın bağımsızlık yolunda can vererek şehadet mertebesine erişen sizleri, ‘iki devlet, tek millet’ şiarının temelinin oluşmasında ve kardeşliğimizin pekişmesinde şüphesiz ki en büyük pay sahibisiniz. Sizlerden miras aldığımız azim ve inançla müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız ilişkilerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Nice 30 Ağustos ve 8 Kasım’larda zaferlerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza kutlayacağız. Kardeş vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’mızın ve terörle mücadelemizin bütün şehitlerine, Allah’tan rahmet diliyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun” dedi.

Konuşma bitikten sonra temsili şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Tören, Azerbaycan Şehitlik anıtına çelenk bırakıldıktan sonra sona erdi.