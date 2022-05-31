3. Uluslararası ‘Masalİstanbul’ Festivali Manuş Baba konseriyle sona erdi

Küçükçekmece Belediyesi’nin ‘Ağaç Gölgesinde Masallar’ temasıyla 3.sünü düzenlediği Uluslararası ’Masalİstanbul’ Festivali’nin kapanış programında, başarılı sanatçı Manuş Baba sevenleriyle buluştu.

Küçükçekmece Gölü kenarında düzenlenen konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Manuş Baba’nın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek, gönüllerince eğlendi. Manuş Baba konserinde, “Haberin Var Mı? Bir Tek Sensin İçimde, Dönersen Islık Çal, Bu Havada Gidilmez, Eteği Belinde” gibi dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, Küçükçekmece’de çok güzel ağırlandıklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür etti. Konser öncesi Göl kenarı Fatih Gündüz Çocuk Bakımevi’nden Amfi Tiyatro’ya ’Masalİstanbul’ kapanış yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Bando eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.

Masal Festivali kapanışında birbirinden renkli etkinlikler

’Masalİstanbul’un kapanış programı renkli etkinliklere sahne oldu. İlçede 6 gün boyunca 19 farklı noktada devam eden festivalin son gününde Yaşar Kemal Sanat Evi bahçesinde piknik de düzenlendi. Piknikte “Ağaç Gölgesinde Masallar” Masalİstanbul anısına, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç çok sayıda çocukla birlikte fidan dikti. Yoğun kalabalıkla gerçekleşen pikniğe katılım sağlayanlar, oyunlar oynadı, halaylar çekti. Gönüllerince bir gün geçirdi.

6 gün boyunca masalların büyülü dünyasında yolculuk yapıldı

Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen festival kapsamında; 6 gün boyunca yerli ve yabancı masal anlatıcıları, müzisyenler, edebiyatçılar, clown ve pandomim sanatçıları ilçenin 19 farklı noktasında Küçükçekmecelilerle buluşarak, katılımcıları masal yolculuğuna çıkardı. Festivalde yerel masal anlatıcılarının yanı sıra İtalyan, Fransız ve Güney Koreli alanında uzman anlatıcılar da Küçükçekmece’ye konuk oldu.

Çocuklar ve yetişkinler, ağaç gölgesinde masallar dinledi

Festival kapsamında Seyir Parkı, her akşam masal anlatıcılarını ve masal meraklılarını ağırladı. Seyir Parkı’na her akşam büyük ilgi gösteren çocuklar, yerel ve yabancı masal anlatıcılarından ağaç gölgesinde masallar dinledi. Masal kamyonu ve masal bisikleti 5 gün boyunca mahalleleri gezerek, herkese masalı ulaştırdı.