Kahramankazan Belediyesi’nce İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında düzenlenen “3 Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ve aileleri ödüllendirildi. Öğrenciler ve aileleri tarafından okunan İstiklal Marşı izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “3 Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ve ailelerine ödülleri düzenlenen törenle verildi. Kahramankazan Halk Eğitim Merkezi’ndeki törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı. Yarışma kapsamında dereceye giren öğrenciler ve aileleri burada İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin ve ailelerinin birlikte okuduğu İstiklal Marşı salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Oğuz ve ilçe protokolü dereceye giren öğrenciler ve ailelerine ödüllerini takdim etti. Katılımcılar daha sonra öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisini büyük bir coşkuyla izledi. Yarışma kapsamında ayrıca Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

"Yaşanılarak yazılmış bir marş"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İstiklal Marşı’nın Milli Mücadele süresince Türk milletinin yaşadığı zorlukları anlatan ve yaşanılarak yazılmış bir marş olduğunu ifade etti. Bu nedenlerden dolayı İstiklal Marşı’nın Mehmet Akif Ersoy dışında bir şair tarafından yazılamayacağını ifade eden Oğuz, “Mehmet Akif Ersoy, hepimizin ruhunu yansıtan çok güzel bir İstiklal Marşı kaleme almış büyük bir şair, bir karakter abidesi, önemli bir isim. Milli Mücadeleye katkı vermiş bir insan, istiklal madalyası olan bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2021 yılı, özellikle Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşımızı anma, anlama ve yine o ruhu anlatma açısından çok güzel bir kapı oldu, güzel bir pencere açtı. Allah vesile olanlardan razı olsun” diye konuştu.