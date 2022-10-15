3. Geleneksel Nar Şenliği’nde renkli görüntüler oluştu

Bilecik’te gerçekleştirilen 3. Nar Şenliği renkli görüntüler oluştururken, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, “Burada bizim öne çıkarmak isteğimiz bir narımız meşhur. Deve dişi adında bir nar türümüz var, bu nar cinsi başka bölgelerde pek görülmüyor. Ulusal anlamada adını duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

İnhisar Belediyesi tarafından İnhisar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Nar Şenliği, yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Nar Şenliği’nde 7’den 70’e onlarca kişi eğlenceli vakitler geçirdi. Nar dizme, nar sıkma ve nar yeme yarışmalarıyla rekabetin de bir arada yaşandığı şenlikte, hazırlanan nar kasalarından en güzeli seçilerek açık arttırma ile seçildi. En güzel olarak seçilen nar kasası bir tüccar tarafından 3 bin liraya satın alınırken, ilk 3’e giren narların üreticilerine ödül verildi. Kadın kooperatifinin satış ofisinin de açılışının yapıldığı şenlikte, ilçe halkına yemek dağıtıldı. Şenlik, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçedeki kurumların temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan nar hasadından sonra sona erdi.

“Deve dişi nar cinsi başka bölgelerde pek görülmüyor”

Nar verimliliğinin geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdiğini belirten İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Akdeniz iklimi yaşadıkları ilçede yetiştirilen ürünlerin diğer bölgelerde az olduğunu söyledi. Deve dişi narının ulusal anlamda tanınması için çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Kepez, şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizde 3. Nar Hasat Şenliği’ni yaptık, gerçekten büyük bir katılım vardı. Katılanların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi bölgemiz tarım bölgesi, rakım 197, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir bölge. Burada bizim öne çıkarmak isteğimiz bir narımız meşhur. Deve dişi adında bir nar türümüz var, bu nar cinsi başka bölgelerde pek görülmüyor. Ulusal anlamada adını duyurmaya çalışıyoruz bu ürünümüzün. Geçtiğimiz sene hasat, 3 bin tondu bu yıl bu rakamın 5 bin tona gelmesini hedefliyoruz. Sulamada elektrik zamlarından dolayı üreticiler zorluk çektiler ama önümüzdeki yıl, Tarpak Göleti faaliyete girecek. Ondan dolayı elektrik masrafı olmayacak. Dolayasıyla bu yılki sulama masrafları önümüzdeki sene 4’te bir oranına kadar düşecek diye bekliyoruz. İnhisar’da kurulmuş olan Kadın Kalkınma Kooperatifi’miz BEBKA Ajansı tarafından da kabul edildi, inşallah bu sene o tesisi kuracağız. Makinelerle birlikte bu üretime teknik anlamda hız vereceğiz. Nar lokumu, nar suyu, nar ekşisi, nar kabuğundan kurutulmuş ve öğütülmüş tozlar, nar sirkesi dahi yapılıyor. İşte açılışını yaptığımız yöresel ürünler satış reyonunda da gördük, narın 10-15 farklı ürünü olabiliyor. Bunları daha da geliştirerek yapmaya devam edeceğiz inşallah.”