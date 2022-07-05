3. Esenler Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. 11-15 Kasım tarihlerinde Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek yarışmada dereceye giren filmlere toplam 81 bin TL ödül verilecek.

Esenler Belediyesi, kısa film yapımını özendirmek ve sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kısa Film Yarışması’nın bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yapacak. Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek yarışmanın jüri koltuğuna ise sektörden önemli isimler oturacak. Yarışmaya başvurular 30 Eylül 2022’de sona erecek.

Toplam 81 bin TL ödül

Esenler Kısa Film Yarışması’nda birinciliği elde eden filme 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Adaylar yarışmaya 15 dakikalık süreyi aşmayan bir filmle katılma hakkına sahip olacak.

Finalist filmlere telif

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmada ilk 10’a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme motivasyon desteği olarak 3 bin’er TL gösterim telifi takdim edilecek. Adaylar yarışma ile ilgili detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Öte yandan bu yıl yeni bölümlerle kapsamı genişletilerek 11-15 Kasım tarihlerinde 3.’sü düzenlenecek Esenler Film Günleri ile ilgili haberler önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.