3. Esenler Film Günleri ödüllü yönetmen Jim Sheridan’ın katılımıyla başladı

Esenler Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü organize ettiği ‘Esenler Film Günleri’, Oscar ve Altın Ayı Ödüllü ünlü yönetmen Jim Sheridan’ın katıldığı törenle başladı.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncü kez sinemaseverle buluşacak olan Esenler Film Günleri, dün düzenlenen açılış töreni ile başladı. Esenler Film Günleri’nin açılış törenine Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Oscar ve Altın Ayı ödüllü yönetmen Jim Sheridan, sinema profesyonelleri ile çok sayıda sinemasever katıldı. Kısa film ve belgesel türlerinde gösterimlerin yapılacağı Kısa Film Salonu’nun açılışı Jim Sheridan tarafından gerçekleştirildi. Sinema Günleri’nin açılış töreninde sinemaya verdikleri katkılardan dolayı Jim Sheridan ve Mevlüt Koçak’a Onur Ödülü, Film Müzikleri başlığıyla düzenlenecek konserde sahne alan Suzan Kardeş’e ise Emek Ödülü takdim edildi.

Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jim Sheridan, “İstanbul’a geldiğim için çok mutluyum. İlk defa gelmedim İstanbul’a, burada olmak çok güzel. Bütün sinemacılar kısa filmlerle başlıyorlar. O yüzden böyle bir şey için burada olmak çok güzel. Gençlere bu şansı tanıyor olmanız da çok güzel. Türk sinemasını ve dizisinin dünyada çok yayılmış olduğunu biliyorum. Cannes Ödülü’nü kazanan filmler olduğunu biliyorum. Sinema dünyaya açılan bir pencere. Böyle bir heveslerinin olması çok güzel bir şey. Amerika’da ve İrlanda’da ödül aldım, şimdi de Türkiye’de ödül aldığım için çok mutluyum. Her yerde film çekmek isterim Amerika ve Birleşik Krallık dışında da film çekmek çok güzel. Nuri Bilge Ceylan’ı seviyorum. Fatih Akın ile Almanya’da festivalde tanıştık. Genel olarak Türk sinemasından hoşlanıyorum” dedi.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı ise, “Sayın başkanımızın da hepinize selamları var. Bir başka programdan dolayı aramızda değil. Çok değerli misafirlerimiz var Türk sinemasının duayenleri ve Jim Sheridan İrlandalı yönetmen. Hepiniz hoş geldiniz” diye konuştu.