3 dakikada büryan kebabını yedi ödülü kaptı

Ülkenin dört bir yanındaki yöresel lezzetler, ‘Anadolu Gastronomi Yemek Festivali’nde başkentlilerin beğenisine sunuldu. ‘En Hızlı Büryan Yeme Yarışması’ ile vatandaşlar hem eğlenceli dakikalar geçirdi hem de büyük ödülün sahibi oldu.

‘Anadolu Gastronomi Yemek Festivali’ 12-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere, Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Birçok yörenin özgün lezzetleri ile Doğu ve Güneydoğu mutfağının yöresel lezzetleri başkentlilerin beğenisine sunuldu. Doğu ve Güneydoğu mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan, kağıt kebabı, çiğ köfte, büryan, şırdan, içli köfte, cağ kebabı ve künefe, gibi birçok yöresel lezzet vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılan standalar sayesinde, Ankaralılar farklı lezzetleri deneyimledi. ‘En Hızlı Büryan Kebabı Yeme Yarışması’ gibi çeşitli etkinlikler ile unutulmaz anlar yaşayan vatandaşlar hem eğlendi hem de sürpriz hediyeler kazandı. Yarışmanın kazananı ise Yöresel ürünlerden oluşan hediye paketinin sahibi oldu.

Büryan kebabını 2 dakika 90 saniyede bitirerek birinci oldu

“En hızlı Büryan kebabı yeme” yarışması 3 dakika sürdü ve Ramazan Say, 2 dakika 90 saniyede bir porsiyonu bitirerek birinci oldu. Yarışma sonrasında duygularını paylaşan Say, eti çok sevdiğini ve zamanı olsa yarım porsiyon daha yiyebileceğini belirterek organizasyonu yapanlara teşekkür etti.

“En güzeli Urfa çiğköftesidir”

İçli köfte, sarma, çiğ köfte ve kebap gibi birçok yöresel lezzeti Ankaralıların huzuruna sunan Tezgah Görevlisi Seyran Karabulut çiğ köftenin Urfa’ya has yöresel bir lezzet olduğunu kaydederek, “Lezzet açısından çok güzeldir. İçerisinde baharatlar ile bu şekilde güzel bir sunum elde etmişler. En önemlisi bu çiğ köftenin baharatı olarak, isot lezzet verir. Çiğ köfte şişmemesi için özellikle buzla yoğurulur” dedi.

Adıyaman çiğköftesi yerine Urfa çiğ köftesinin tavsiye eden Karabulut, “Urfalılar genelde çiğ köfte yaptığı için bunun lezzeti bir başka oluyor. Bazı yörelerde çiğ köfte ıslatılarak yapıldığı için şişme yapıyor. Ama, Urfalılar buzla yoğurduğu için şişme olmuyor. Şişkinlik yapmaz. İnsanın rahatsız edici bir yönü olmaz. Benim yediğim en güzel ve midemi rahatsız etmeyen Urfa çiğ köftesidir” ifadelerini kullandı.

“Lahmacunun en güzeli Antep lahmacunu”

Gaziantepli olduğu için Güneydoğu tanıtım günlerini ziyaret eden Gazi Hamurcu, “Burada kuzu tandırı denedik. Cidden Antep bu konuda oldukça uzman. Lezzetli bir ürün yedik. Memnunuz. Bir Antepli olarak, başka sofralara gitmedim. İçeride Antep dolmasını ve tatlıları denedim. Onlarda harikaydı. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Antep lahmacunu ile Urfa lahmacununu kıyaslayan Hamurcu, Urfa lahmacunun genellikle soğanlı olduğunu dile getirerek, lahmacunun en güzelinin Antep lahmacunu olduğunu söyledi.

Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen festival, 15 Ocak’a kadar devam edecek.