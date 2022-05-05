3 bin yıllık Frig Vadisi bayramda turist akınına uğradı

Ramazan Bayramı boyunca Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Tarihi Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar’daki İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne bayram dolayısıyla gelen yerli turistler bölgede bulanan tarihi dokuya hayran kaldı. 3 bin yıllık Frigya’nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyü, tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, çok sayıda mağaralar ve son yıllarda yapılan yatırımlarla turistlerin gözde mekanı haline geldi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in girişimleriyle yeniden restore edilen Ayazini köyünde bulanan tarihi evleri yakından inceleyen turistler, 3 bin yıllık apartman, Avdalas kalesi ve aslanlı ve yılan taşlarını yakından görme fırsatı buldular.