3 bin 800 yıllık Hitit şehri gün yüzüne çıkıyor

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve 3 bin 800 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan Hitit şehrinde kazı çalışmalarına yeninden başlandı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyü yakınlarında bulunan Hitit şehri binlerce yıllık geçmişiyle adeta tarihe ışık tutuyor. Eski isminin ‘Samuha’ olduğu Kayalıpınar’da şimdiye kadar binlerce tarihi eser çıkarıldı. Çıkarılan bu eserlerin çoğu Sivas Etnografya Müzesi’nde sergileniyor. Hitit büyük krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha’daki kazı çalışmaları yeniden başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar’da başlanan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Ayhan kazı çalışmalarını yürüten Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Maner‘den de bilgiler aldı. Ayhan bölgede tespit edilen Tanrıça İştar Tapınağının kazı çalışmasına da bizzat katıldı.