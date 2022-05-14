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3 bin 500 yıllık antik kentin gönüllü bekçileri

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Şar Mahallesi sakinleri 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kentinde asırlar öncesi yerleşmiş atalarının mirasının üzerinde yaşıyor, kentin gönüllü bekçiliği yapıyorlar.

Kültür Sanat 14.05.2022, 10:08
3 bin 500 yıllık antik kentin gönüllü bekçileri

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Şar Mahallesi sakinleri 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kentinde asırlar öncesi yerleşmiş atalarının mirasının üzerinde yaşıyor, kentin gönüllü bekçiliği yapıyorlar.

Şar Mahallesinde antik kentin içinde yaşayan ve tarihi evlerin üzerine asırlar önce yerleşmiş atalarının emanetine gözü gibi bakan sakinler antik kentin günümüze kalan eserlerine sahip çıkıyor.

Her yıl birçok ülkeden tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması’na imza atan ve Rahibi kızı Puduhepa’nın yaşadığı 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kenti’nin ziyaretçisinin yoğun olduğunu aktaran mahalleli iç içe yaşadıkları tarihi eserlere gözü gibi baktıklarını söyledi.

“Bir çok devletten ziyaretçisi var”

Bölgedeki her evin ve her arsanın 3 bin 500 yıllık Şar Antik kentinin izlerinin günümüze taşındığını kaydeden, tarihin emanetinin yükünün ağır olduğunu belirten Zeyni Başkurt, “Ben burada 67 yıldır yaşıyorum. Bu kent Şar Komana Antik Kenti olarak bilinmekte. Ben kendimi bildiğimden beri Avrupa’dan bir çok devletlerden burayı gezip beğenenler var. Mahallemiz içinde büyük yararı var. Bu mahalle 500 hane falan olurdu ama şuan 40 hane yaşıyoruz. Burada yaşayan herkes evlerin altında tarih üstünde biz yaşıyoruz. Bu tarihi evlerin üzerinde yaşamak bize büyük iş ve sorumluluk. Çivi bile çakamayız. Tarihi eser olduğu için devletimiz çok ciddi denetliyor. Arazide bir iş yapamayız. Köyümüzü koruyoruz. Biz burada olmasak taş üstünde, taş koymazlar. Buralar çok eski. Bu mahalleye atalarımız Erzurum, Ağrı, Artvin’den gelmişler. Babalarımız dedelerimiz bir asır önce buralara da yaşamış bizde emanetlerine sahip çıkıyoruz” dedi.

“Bir yanda tarih bir yanda doğa”

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü Şar ise, "Kadeş Anlaşması’na imza atan Puduhepa Şar’lı bir rahibin kızı ve burası yaşadığı bir şehir. Bizde bu antik kent. Bu kadar önem arz eden bir yer. Bu yıl belediye olarak ta Şar yolu üzerine kamp alanı yapıyoruz. Bir yanda tarih bir yanda doğa tüm misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz” dedi.

Bölgeye gelen tarih ve doğa tutkunları, bir mabedin girişi olduğu tahmin edilen 6 metre yüksekliğinde 3 metre enindeki süslemeli Alakapı, amfi alanı olmak üzere bir çok tarihi yapıyı ziyaret edebiliyorlar.

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