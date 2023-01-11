3 asırlık odada 3 asırdır aynı gelenek yaşatılıyor

SİVAS (İHA) – Sivas’ın Harmancık köyün de bulunan ve yaklaşık 275 yıllık olduğu düşünülen köy odasında 275 yıldır ‘köy odası sohbetleri’ geleneği yaşatılıyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı 30 kilometre olan Harmancık köyü tarihi köy odasıyla dikkat çekiyor. 275 yıl önce bir Ermeni usta tarafından yapıldığı bilinen bu tarihi köy odası tavan işlemeleriyle görenleri mest ediyor. Geçmişte oldukça yoğun bir şekilde kullanılan bu oda günümüzde toplantı, düğün ve cenaze merasimlerinde kullanılıyor. Köyün yaşlıları tarafından ‘Müdürler odası’ ismi verilen bu tarihi ortamda 275 yıl önce başlayan ‘köy odası sohbetleri’ geleneğini de yaşatılıyor.

“Acı tatlı her şey bu odada konuşuluyor”

Tarihi odanın sahiplerinden Durmuş Sağır, köyde acı tatlı ne oluyorsa bu oda da görüşüldüğünü söyleyerek, "Burası elimizde olan tapuya göre 275 yıllık. Tapunun arkasında da duası yer alıyor. Tercüme ettirdik duası şöyle; “Yarabbi buraya gidip gelenleri eksik etme. Buraya kim hizmetkarlık yapıyorsa mekanını cennet eyle” tapunun arkasındaki dua böyle. Odayı Ermeni usta yapmış. 4 ayrı tavan deseni var. Burası misafirhane, toplumun köyün mekanı. Köyümüzde acı tatlı ne olabiliyorsa bu mekanda olur” dedi.

Eskileri yad edince gözyaşlarına hakim olamadı

Köy sakini Ali Sağır, bu köy odasında geçmişte sohbet edenlerden kimsenin kalmadığını ifade ederek, “Bu oda da eskiden büyükler otururlardı. Burası çok fazla dolar, cenk okurlardı. Kuran-ı Kerim okunur sohbet edilirdi. Aşıklar gelir türkü söylerdi. Köyde kahvehane yok. Toplantı zamanlarında burada toplanıyoruz. Oturup sohbet ediyoruz. Köyde en yaşlı ben kaldım. Eski günleri düşündüğüm zaman ağlıyorum. Eskiden burası ağzına kadar dolardı. Eskiden cenk okurlardı şimdi kalmadı. Herkes ailesinin dibinde televizyon izliyor başka bir şey olmuyor” diye konuştu.

Geleneği devam ettiriyorlar

Köy sakini Hasan Topçu, köy odası sohbetlerini devam ettirdiklerini ifade ederek, “İhtiyar ve gençler burada toplanıp muhabbet ederlerdi. Hala o düzen devam etmektedir. Köyümüzde fazla ihtiyar yok. 5-6 kişi yine geliyoruz bu oda da sohbetlerimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.