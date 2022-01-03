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296 gündür yürüyen sanatçı İznik’te

İstanbul’da yaşayan ve tiyatro salonunu pandemi sebebiyle kapatmak zorunda kalan Volkan Tan Danışmaz, kitap yazabilmek için yürüyerek Türkiye turuna çıkmaya karar verdi. İstanbul’dan yola çıkarak 296 günde 8550 kilometre yol yürüyen Danışmaz’ın son durağı İznik oldu.

Kültür Sanat 03.01.2022, 16:28
296 gündür yürüyen sanatçı İznik’te

İstanbul’da yaşayan ve tiyatro salonunu pandemi sebebiyle kapatmak zorunda kalan Volkan Tan Danışmaz, kitap yazabilmek için yürüyerek Türkiye turuna çıkmaya karar verdi. İstanbul’dan yola çıkarak 296 günde 8550 kilometre yol yürüyen Danışmaz’ın son durağı İznik oldu.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Volkan Tan Danışmaz (39), pandemide tiyatro salonunu kapatmak zorunda kalınca, hâyalini kurduğu kitap yazma projesini gerçekleştirmeye karar verdi. Danışmaz, ’Hayallerimi yaşıyorsunuz’ kitabını yazmak için de yürüyerek Türkiye turuna başladı. "Ben bu hayatı yaşamak ve yazmak için 296 gündür hiçbir ticari amaç, hiçbir ticari konaklama kullanmadan yürüdüm" diyen Danışmaz, İstanbul’dan çıktığı yolculuğunda onlarca şehir, yüzlerce ilçe ve köy gezdi.

Danışmaz, bu yürüyüş boyunca da sık sık misafir edildi. Gezip gördüklerini yazacak olan Danışmaz, 296 gün sonra ise 8550 kilometre katederek İznik’e ulaşmayı başardı.

Danışmaz, Türkiye’yi gezme hayalini gerçekleştirdiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"8 yaşından bugüne kadar hep sahnelerde yer aldım. 2 bine yakın öğrenci yetiştirdim fakat pandemi sürecinin devreye girmesiyle tiyatromuz maalesef yıllar sonra perdelerini indirmek zorunda kaldı. Benim de yıllardır hayata geçirmek istediğim bir projem vardı. Bu proje bir kitap yazmaktı. Bu kitabın ismi de ’Hayallerimi yaşıyorsunuz’. Her bir şehirde her bir kasabada, köyde, küçük de olsa bir hayalim var. O yerlere gidip görmek yaşamak istiyordum ve hayalimi gidip görerek gerçekleştirdim. Sırtıma çantamı takıp yola çıktım. İlk girmeye başladığım köyler beni misafir etmeye başladılar. Yemek, su verdiler, kimsin, necisin demediler. Gerçekten şunu gördüm ki aslında biz bu hayatı yaşamamışız. Çünkü İstanbul’un, Ankara’nın İzmir’in ve Antalya’nın içine yapışıp kalmışız. Biraz dışarı çıkabilsek biraz bu insanları görsek, aslında neler kaçırdığımızı fark edeceğiz. Ben bu hayatı yaşamak için yazmak için 210 gündür hiçbir ticari araç, hiçbir ticari konaklama kullanmadan yürüdüm. Çünkü amacım yürüyerek, gezerek, görerek buralara gelmekti. Ben de geldim gördüm ve yaşadım."

İznik’e gelmeden tarihi ve coğrafyası hakkında bilgi edindiğini dile getiren Danışmaz konuşmasında “İznik’in çok özel ve güzel bir yer olduğunun farkına vardım.Buraya şu açıdan bakmak gerekli. Burası Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış. Bu devletler burayı niye kendilerine merkez seçtiler ? Bu soru bile buranın değerini ortaya çıkarıyor.Herkesi İznik’in eşsiz tarihi ve doğasını görmeye davet ediyorum. İznik’te belediyecilik hizmetlerinin başarısını şehre girdiğimde gördüm. Bu vesile ile Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı tebrik ediyorum ” diye konuştu.

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