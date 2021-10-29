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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yılı sebebiyle geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’nü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Suadiye’de başlayan yürüyüş Bağdat Caddesi ardından Caddebostan’da son buldu.

Kültür Sanat 29.10.2021, 23:16
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yılı sebebiyle geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’nü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Suadiye’de başlayan yürüyüş Bağdat Caddesi ardından Caddebostan’da son buldu.

Kadıköy Belediyesinin Bağdat Caddesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl yine binlerce vatandaşın katılımı yapıldı. 29 Ekim kutlamalarında Bağdat Caddesi renkli görüntülere sahne oldu. Geçen yıl pandemi sebebiyle araç konvoyları ile gerçekleşen etkinlik, bu yıl yine binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Suadiye’de başlayan yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve vatandaşlar katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı evlerinin pencerelerinden, balkonlarından Cumhuriyet coşkusuna katılan Kadıköylüleri Cumhuriyet Tırı’ndan selamladı. Suadiye’den hareket eden konvoy, Bağdat Caddesi’ni gezerken vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden, balkonlarından salladıkları Türk bayrakları ile Cumhuriyet coşkusuna katıldı. Yürüyüş, Bağdat Caddesi üzerinde Suadiye’den başlayarak Caddebostan’da son buldu. Yürüyüş sonunda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı etkinlikte sahne olan tır üzerinden vatandaşlara seslendi.

Cumhuriyet tırından konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy, Cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların hedefinde olan bir kent. Kent diyorum çünkü bir kenti kent yapan ona lütfedilen sınırlardan çok onu var eden kültürün, değerlerin yaşayanlarıdır. Ve Kadıköy bu değerlerin fazlasına sahip” dedi

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