28 ülkeden 15 bin kişinin katılacağı Türk Dünyası Günleri kortej yürüyüşüyle başladı

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen ve 28 ülkeden 15 bin kişinin katılmasının beklendiği Türk Dünyası Günleri etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 1994 yılından bugüne organize edilen ve bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Türk Dünyası Günleri etkinlikleri başladı. 900 yılı aşkın Türk yurdu olan Kastamonu’da 3 gün boyunca sürecek Türk Dünyası Günleri etkinlikleri çerçevesinde Kışla Parkından Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 28 Türk Cumhuriyeti ve özerk bölgeden gelen yöresel kıyafetli misafirler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. En önde atların bulunduğu mehteran eşliğinde yapılan yürüyüşte Şehit Şerife Bacı da unutulmadı.

Cumhuriyet Meydanında sona eren kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Mehteran takımının gösterileri, halkoyunlar gösterileri ve 28 ülkeden gelen ekiplerin gösterileri yer aldı. Gösteriler hem protokol üyelerinden hem de vatandaşlardan büyük alkış topladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı kortej yürüyüşünün ardından konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Yıllardır yaptığımız bir etkinliğin bu sene çok daha kapsamlı bir halde devamını getirelim istedik. Özellikle Türk Devletler Topluluğu Teşkilatı kurulduktan sonra Kastamonu gibi kadim bir ilimizde 1000 yıllık Türk yurdunda hem Selçuk için hem Osmanlı için hem de Cumhuriyetimiz için olmazsa olmaz bir şehir. Kadim Kastamonu’muzda böyle bir etkinliği düzenleme istedik. Teşriflerinizden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu etkinliğimiz çok daha geniş olarak geleneksel hale getirilecek” dedi.