27 ülkeden çocukların çizdiği ‘göç’ konulu 100 eser bu sergide

Samsun’un Atakum ilçesinde açılan ‘göç’ konulu ‘Uluslararası Çocuk Karikatürcüleri Sergisi’nde 27 ülkeden çocukların çizdiği 100’e yakın eser yer aldı.

Atakum Belediyesi ile Doğanın Çocukları Akademisi (DOÇAK) iş birliği ile Uluslararası Çocuk Karikatürcüleri Sergisi düzenlendi. Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde açılan sergide 27 ülkeden çocuğun çizdiği 100’e yakın eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Göç konulu sergide çocuklar savaşı, savaşın çocuklar üzerinde etkilerini ve göçü kendi dünyalarından çarpıcı biçimde anlattı. Sergi, 27 Temmuz tarihine kadar Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerine açık olacak.

Samsunlulara davet

İlk kez böyle bir sergi ile karşılaştığını ve duygu yüklü olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu sergide mülteci çocukların içinde yaşadıkları dünyayı yansıtan karikatürleri görüyoruz. Türkiye ve başka ülkelerdeki çocukların yaptığı, bu dünyayı yönetememenin baskısının resmi bu. Tüm Samsunluların ve Samsun’a yolu düşenleri bu sergiyi gelip izlemelerini temenni ediyorum. Gelsinler ve bu dünyanın nasıl yönetildiğini, bu dünyayı yönetenlere çocukların nasıl baktığını, kalemleriyle nasıl seslendiklerini gelip görsünler. Duygu yüklü ve anlam dolu bir sergi, aynı zamanda barış talep ediyor. İnsanlığa ve dünyayı yönettiğini iddia edenlere nota ve mesaj veren bir sergi. Dilerim buna benzer sergileri bir daha açmayız. Çocuklar kendi ülkelerinde, topraklarında anne ve babalarıyla; komşularının çocuklarıyla oynuyor olurlar. Kendi dilini kullanan, komşularının çocuklarıyla aynı okullara gidiyor olurlar. Dilerim mülteci çocukların sorunlarını başka ülkelerde tartışmıyor oluruz. Bunun için de hem ülkede hem de dünyada barışa ihtiyaç var. Komşuluğa ihtiyaç var. Üç yıldır komşuluk hukukundan bahsediyorum. Mahallede, kentte barış oluşturamayacaksak ülkede oluşturamayız. Ülkede oluşturamayacaksak, dünyada oluşturamayız. Nitekim oluşturamıyoruz. Dünya ilan edilmemiş 3. Dünya Savaşı yaşıyor. O nedenle hep komşuluk, dostluk ve dayanışma diyorum” dedi.

27 ülkeden çocuklar katıldı

DOÇAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet, Türkiye ve dünyadaki sığınmacı çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla uluslararası bir yarışma düzenlediklerini ifade ederek, “27 ülkeden başvuru oldu, yapılan elemelerin ardından 100’e yakın eserle bugün bu sergi açıldı. Dünyada şu anda 55 milyona yakın sığınmacı ve göçmen çocuk var. 28 milyona yakını savaşlar nedeniyle istem dışında topraklarını terk eden çocuklar. Geçen yıl yapılan bir çalışmada 28 ülkedeki sığınmacı çocukların 300 bine yakını kimliksiz ve ebeveynsiz o ülkelere iltica etmişlerdir. Samsun’da 8 bine yakın göçmen ve sığınmacı çocuk yaşıyor. Toplumsal barışı sağlamak için ikinci bir proje de çalışacağız. Hem sığınmacı hem de ev sahibi çocukların daha mutlu bir toplumda yaşamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Çocuk bakış açısıyla bir ilk”

DOÇAK üyesi, karikatürist Erhan Yaşar Babalık ise Doğanın Çocukları Akademisi’nde yer alan karikatür atölyesinde çocuklara farklı bakış açısıyla bakma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu sergi dünyanın en önemli sorunlarından birisi olan göç ve mülteci sorununu ele alıyor. Bu konuda farklı çalışmalar yapıldı ama çocuk göçmenlerle ilgili olaylara çocukların bakış açısıyla ilk defa hayata geçti. Çocukların çocuk göçmenlerle alakalı neler düşündüğünü burada görme şansımız var. O bakımdan çok önemli” şeklinde konuştu.