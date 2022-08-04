24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Türk kültürünün yeni nesle aktarılmasında önemli bir köprü görevi gören 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde geri sayım başladı.

Türk kültürünü nesilden nesile aktarma görevi gören 24. Anadolu Günleri ve Sanat Festivali başlıyor. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gerçekleşecek festivali organize eden Etimesgut Belediyesi son hazırlıklarını yapıyor. Festivale katılacak olan Türk devletleri temsilcileri ve Anadolu kültür dernekleri temsilcileri ile bir araya gelen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 10 gün sürecek festivalin kortej yürüyüşü ile başlayacağını belirtti. Demirel, “Kortej ile festivali düzenleyeceğimiz Türk Beyleri Kent Meydanı’na geleceğiz. Festivalimizde Türk devletlerimizin temsilcileri olacak, festival alanımızda stant açacaklar. Yine bizim kültürümüzün yaşatılmasında önemli bir yer tutan derneklerimizin de burada stantları olacak. Ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılarımız konserler verecekler. Amacımız sadece bir festival düzenlemek değil, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sağlamaktadır. Geçmişimizi hatırlamak, hatırlatmaktır. Örflerimizi, adetlerimizi yeni nesle aktarmaktır” dedi.

İlki 1999 yılında yapılan Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, salgın hastalık nedeniyle son iki yılda yapılamamıştı. Festival, bu yıl 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türk Beyleri Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.