24. Uluslararası Altın Safran Festivali programı belli oldu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Festivali için 102 ülkeden bin 478 belgesel film başvurusunun yapıldığını bildirdi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 8-10 Haziran’da düzenlenecek "24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin programı belli oldu.

Festival Komitesi Başkanlığını yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilerle bir araya gelerek festivalle ilgili bilgi verdi.

Başkan Köse, festivalin ilçe tanıtımına katkı sağladığını belirterek, “Öncelikle çok zor 24 sene bir festivali kesintisiz sürdürmek. O yüzden bu süreç içinde 24 yıl bu festivalin devam etmesine katkı sağlayan geçmiş dönem tüm belediye başkanlarına, festivalin komitesinde yer alan, görev alan ve katkı sağlayan, emek veren tüm komite üyelerine de öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Festivalin 24’üncüsünde yine komitemiz festival komitesi sivil toplum örgütleri, üniversitemiz hep birlikte yine çok güzel içerikli, dolu dolu içeriği olan bir program hazırladık” diyen Köse, “Önceden biliyorsunuz Eylül ayında yapılıyordu. Artık Haziran ayında ikincisi yapılıyor. Geçen sene de öyleydi. Festivalimize biz açık hava sinemalarıyla başlıyoruz. Geçen sene de öyle yapmıştık. Dün akşam itibariyle Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nin bahçesinde açık hava sinema gösterilerimiz başladı. Havanın soğuk olmasına rağmen gerçekten yoğun da bir ilgi var. On gün boyunca saat sekizde başlayacak. Önce bir kısa belgesel filmi film. Sonrasında da bir sinema filminin gösterimi olacak. Birbirinden değerli çok güzel belgeselleri ve sinema filmlerini ailelerinizle sandalyenizi, minderinizi kapıp gelebilirsiniz. Çok da keyifli bir ortam var” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasına ciddi bir katılım olduğunu aktaran Köse, “102 ülkeden bin 478 belgesel yarışmaya katıldı. Ciddi bir katılım var. Bu sene şöyle bir fark var. Fotoğraf yarışmasını biz artık belgesel film festivalinden ayırdık. Her sene biraz daha festivalin ismine uygun içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Fotoğraf kısmını safran hasadında değerlendirmek üzere sadece film ve belgesel yarışması olmasını istedik” diye konuştu.