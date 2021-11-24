24 Kasım Öğretmenler Günü Üsküdar’da kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Üsküdar’da kutlama programı düzenlendi. Halk oyunları ve müzik performanslarının sergilendiği kutlamada, aday öğretmenliği biten öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kutlama programı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kutlamaya katılan isimler arasında yer aldı.

Kutlama açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Öğretmenler Günü kutlama mesajlarının arz edildiği programda ‘Öğretmeniz Biz, Her Yerdeyiz’ kareografisi de yer aldı. Kutlamada Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile diğer şehit öğretmenler de unutulmadı. Halk Oyunları gösterimi yapılan programda, emekli öğretmenler adına konuşma yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yaptığı konuşmada günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Aday öğretmenlik süreci sonlanan öğretmenler, düzenlenen tören ile yemin etti.

"Öğretmenlerimizin fedakarlığı, çalışma azmi ve vatan sevgisi tarihimizin her döneminde silinmez izler bırakmıştır"

Günün anlam ve önemine hitaben açıklamada bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Gönülden bağlanarak hiç bitmeyen öğrenme ve öğretmen yolculuğunda elinden gelen tüm gayreti gösteren, öğrencilerine her alanda rehberlik yapan, akademik başarının yanı sıra bilimsel, kültürel, sosyal ve duygusal açılardan da çok yönlü olarak yetişmelerine katkı sağlayan öğretmenler olarak bugünün haklı gururu ve bugünü birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Öğretmenlerimizin fedakarlığı, çalışma azmi ve vatan sevgisi tarihimizin her döneminde silinmez izler bırakmıştır. Yine çok yakın dönemde salgın sürecinde de öğretmenlerimiz üstlendikleri eğitim görevinin yanı sıra toplumsal sorumluluk ve iyilik adına ortak bir gayretle ve özveriyle yaptıkları çalışmalarla çok iyi bir örneklik oluşturmuşlardır” ifadelerini kullandı.