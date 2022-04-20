23 Nisan’da 81 ilde Çevre ve Çocuk Şenliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 81 ilde “Çevre ve Çocuk Şenliği” düzenleyecek. Şenliklerin tüm illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini bildiren Bakan Murat Kurum, “Şenliğe katılacak yüz binlerce yavrumuza sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, doğa ve çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 81 ilde eş zamanlı olarak “Çevre ve Çocuk Şenliği” düzenleyeceklerini duyurdu. Şenliğe dair bilgi veren Bakan Murat Kurum, “Şenliğe katılacak yüz binlerce yavrumuza sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, doğa ve çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bakanlık olarak her fırsatta ve her platformda gençlere ve çocuklara doğa ve çevre bilincini kazandırmayı amaçladıklarının altını çizen Bakan Kurum, şunları söyledi:

“23 Nisan’da ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizin tamamında millet bahçelerimiz başta olmak üzere illerimizin meydanlarında eş zamanlı olarak ‘Çevre ve Çocuk Şenliği’ düzenleyeceğiz. Yapacağımız şenliğe katılacak yüz binlerce çocuğumuza sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, çevre ve doğa bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede açık havada yavrularımıza birbirinden renkli atölyelerle, çocuk kahramanımız ‘Emiray’ ile eğlenceli ve eğitici etkinlikler sunacağız.”

Murat Kurum, binlerce çevre müfettişi çocuğun katılacağı 23 Nisan Cumartesi günkü Çevre ve Çocuk Şenliği’ne tüm çocukları davet ettiğini belirtti.

10 milyon kişiye doğa ve çevre eğitimi

Bakanlık olarak Türkiye genelinde eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini, yüz binlerce çocuk ve gencin çevre ve doğa konularında bilinçlendirilmesi için Çevre ve Çocuk Şenliği’nin de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bakanlıklarla, üniversitelerimizle, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla 10 milyon vatandaşımıza çevre ve iklim değişikliği konularında eğitim vereceğiz. Bunun yanı sıra özellikle gençlere ve çocuklarımıza yönelik iklim dostu projelerimizle, kitap, dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijital çevre ve çocuk akademisi, mobil uygulama, sosyal medya çalışmaları ve etkinliklerle 84 milyon vatandaşımızın çevre ve doğa çalışmalarımıza katkı sunmasını sağlayacağız.”

“Çocuklarımızı Sıfır Atık konusunda bilinçlendireceğiz”

Bakan Murat Kurum, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda tüm vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Yine tüm vatandaşlarımızı Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz, Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projemizin bir parçası hâline getirmek istiyoruz. Düzenleyeceğimiz şenlikte yine çocuklarımıza ‘Sıfır Atık’ nedir, detaylı olarak anlatacağız. Yine bu şenliklerde çocuklarımızı Sıfır Atık konusunda bilinçlendireceğiz. Kurduğumuz Türkiye Çevre Ajansı eliyle Depozito Yönetim Sistemi’ni Türkiye’nin tamamında yaygın hâle getireceğiz. Hem Sıfır Atık hem de Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşlarımızda tasarruf bilincini, kültürünü yaygınlaştıracağız. Hem çevremize ve doğamıza sahip çıkacağız hem de ekonomimize milyarlarca liralık katkı sağlayacağız.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Çevre ve Çocuk Şenliği’ne yüz binlerce çocuğun katılacağı değerlendiriliyor.