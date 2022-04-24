23 Nisan coşkusu notalarla karşılandı

Türk Eğitim Derneği (TED), düzenlediği konser ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla karşıladı.

Türk Eğitim Derneği (TED) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir konser düzenledi. Bu anlamlı gecede ses sanatçısı Dilek Türkan, Türkiye’nin ilk ve tek amatör senfoni orkestrası TED Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne aldı.

TED Ata Sahne’de düzenlenen konserin açılışında konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “İnsanlık tarihinin ilk izlerini bedeninde taşıyan ülkemiz, 102 yıl önce herkesi şaşkına çeviren bir karara imza attı. Hasta, çaresiz, yorgun kelimeleri bir kenara bırakılıp, tam bağımsız bir Cumhuriyet’in timsali Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları yetmez dediler. Köylü çiftçi, öğretmen doktor, vekil avukat herkes için çaba harcanır ama öncelik çocuktur dediler. Hayal ettiler, planladılar, çalıştılar ve hayata geçirdiler. Gerçeklikten uzak bir hayalcilik ya da - mış gibi yapmak değildi hedefleri. Hissedilen, görülen, elle tutulan ve işitilen bir bayram armağan ettiler çocuklara. Ben de onlardan aldığımız mirasla duyulmayanı, görülmeyeni akıl edip hayata geçirenlerin kurduğu bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak bugün gururla karşınızda duruyorum. Türk Eğitim Derneği’nin 94 yıllık mirasının sorumluluğunu alıp çocuklarımızın nitelikli eğitimi için çalışıyoruz. Hevesi, coşkusu, azmi ‘Beni görün, burudayım’ diyen yedi bölgedeki tüm çocuklarımıza kucak açmaya gayret ediyoruz. Biz lafta değil gerçekte çocuk işçi, çocuk gelin kalmasın diye sonuna kadar çalışmayı bir ödev biliyoruz. Bayramımız kutlu olsun” dedi.