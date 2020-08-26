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220 yıllık Taşhan turizmin hizmetinde

220 YILLIK TAŞHAN, SAMSUN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 7 MİLYON TL MALİYETLE RESTORE EDİLDİ

Kültür Sanat 26.08.2020, 09:39
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220 yıllık Taşhan turizmin hizmetinde

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında elektrik kontağından çıkan yangın sonucu büyük bir tahribata uğrayan yaklaşık 220 yıllık Taşhan, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 7 milyon TL maliyetle restore edildi. Otel ve konaklama olarak hizmet veren Taşhan havadan görüntülendi.

2014 yılında Vezirköprü Belediyesi tarafından işletilirken çıkan yakında büyük zarar gören tarihi Taşhan, restorasyonun ardından 2020 yılında tekrar hizmet vermeye başladı. Restorasyon çalışmaları sonucunda bütün ahşap yerleri yenilendi. Avludaki döşemeleri elden geçirildi. 7 milyon TL tutarında bir harcama yapılan Taşhan, 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandı. Belediye ise burayı otel ve konaklama olarak kullanıyor. Taşhan’a ait bir inşa kitabesi bulunmuyor. Fakat yapı ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan Şehit Müftü Mustafa Bey’e ait vakfiyede köprü kazasından bir adet han yaptırdı ibaresi geçiyor. Bu vakfiyeye dayanarak yapının 1800 yılında Şehit Müftü Mustafa Bey Vakfı’nın gelirleri ile yapıldığı anlaşılıyor.

"Taşhan’ı restorasyonuna uygun bir şekilde tamamladık"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "Vezirköprü Taşhan 2006 yılında geniş kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmıştı. 2014 yılının Eylül ayında çıkan yangın sonucu büyük bir tahribata uğradı. Daha sonra 2015 yılının sonlarına doğru biz buranın restorasyon ihalesini yaptık. Yangından sonra 7 milyon TL harcayarak restorasyonu aslına uygun bir şekilde tamamladık. Şu anda Büyükşehir Belediyesinin kirasında olan bu yer halkın hizmetine sunuldu. Yapılan restorasyonda tüm taşıyıcı sistemleri elden geçirdik. Bütün ahşapları yeniledik ve avludaki döşemeleri elden geçirdik. Aslına uygun bir konuma getirdik. Halkın ve turizmin hizmetine sunduk" dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Vezirköprü Taşhan, güneyden kuzeye doğru alçalan bir alanda kurulmuş. Güneye bakan giriş cephesi 100. Yıl Caddesi’ne, batısı Taceddin İbrahim Paşa Camisi’ne kadar uzanan bir sokağa açılıyor. Han; dıştan 33 x 39 metre ölçüsünde, hafif yamuk bir dikdörtgen şeklinde olup, ortadaki avlunun çevresinde sıralanan iki katlı hücre ve revaklar ile kuzeyde bir develikten oluşuyor.

Tarihi Taşhan Samsun Büyükşehir Belediyesi kiralanarak otel ve konaklama olarak işletiliyor.

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