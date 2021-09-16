22. Uluslararası Atın Safran Belgesel Film Festivali’nin meşalesi yandı

UNESCO Düya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kortej yürüyüşüyle devam etti.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nden başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda tamamlanan yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı. Meydanda devam eden festivalde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’nun kent ölçeğinde korunmuş nadir örneklerden biri olduğunu söyledi. Köse, bu türlü kültürel mirasların olduğu, turizmle ekonomisini geçindiren yerler için festivallerin önemli olduğunu belirterek, “Bu festivaller çok yoğun çaba gerektiren organizasyonlardır” dedi.

Festivalin ana temasının her yıl “Kültürel Miras ve Korumacılık” olduğunu ifade eden Köse, “Biz bunun yanı sıra bir yan tema belirliyoruz. Bu yıl belirlediğimiz yan tema ülke genelinde de Ahi Evran yılı ilan edilmesi nedeniyle ‘Ahilik Kültürü’ olarak belirlendi. Ahilik o kadar önemli ki kardeşliğin, doğruluğun, dürüstlüğün, aklın ve bilimin yani güzel olan her şeyin birleştiği sosyo-ekonomik düzenin adı” diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin 22 yıldır sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Konuşmanın ardından protokol üyelerinin katılımıyla festival meşalesi yakıldı.